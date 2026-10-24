Michael Bisping fait une prédiction surprenante pour la trilogie entre Yan et Dvalishvili

Membre du Hall of Fame de l'UFC et ancien champion Michael Bisping UFC 333 a partagé ses réflexions et une prédiction détaillée sur l'un des combats les plus intrigants de l'événement : le choc pour le titre des poids coqs entre Petr Yan et Merab Dvalishvili .

L'expert a fait son choix en analysant les forces uniques, l'état psychologique et les tactiques des combats précédents des deux athlètes.

« Le premier affrontement remonte à loin, mais lors de la revanche, Yan a combattu intelligemment »

Bisping a accordé une attention particulière à l'évolution des confrontations entre les combattants :

Une victoire méritée lors du deuxième combat : « La dernière fois, nous avons vu Petr gagner de manière juste et méritée. Il a économisé son énergie tout au long du combat. Bien qu'il n'ait pas déclenché une pluie de coups comme Merab, il a été extrêmement précis et a davantage dominé au sol ;

Tactique économe : Yan n'a pas tenté beaucoup de takedowns, mais ses actions étaient très économes et efficaces à chaque instant. C'est pourquoi il a remporté ce combat ;

L'histoire du premier combat : Certes, Merab avait pris le dessus lors de la première rencontre, mais c'était il y a longtemps », a souligné Bisping.

L'état de « pilote automatique » de Dvalishvili et sa période de récupération

L'ancien champion a analysé en profondeur l'état physique et mental récent du champion géorgien :

Quatre défenses et fatigue : Merab a défendu son titre quatre fois en un an après être devenu champion. Un calendrier aussi chargé a porté un coup non pas à ses résultats, mais à sa vitesse explosive, sa soif de victoire et sa motivation interne ;

Un retour avec une nouvelle énergie : « Il donnait l'impression de combattre en pilote automatique. Maintenant, Dvalishvili a pris un peu de repos et arrive pour ce combat avec une nouvelle force et une volonté renouvelée », déclare l'analyste.

« Yan est le meilleur striker, Merab est un lutteur exceptionnel » : le choix final de Bisping

Michael Bisping a salué l'opposition tactique du combat et a prédit le nom du futur champion :