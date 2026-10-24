Michael Bisping fait une prédiction surprenante pour la trilogie entre Yan et Dvalishvili

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Michael Bisping fait une prédiction surprenante pour la trilogie entre Yan et Dvalishvili

Membre du Hall of Fame de l'UFC et ancien champion Michael Bisping UFC 333 a partagé ses réflexions et une prédiction détaillée sur l'un des combats les plus intrigants de l'événement : le choc pour le titre des poids coqs entre Petr Yan et Merab Dvalishvili .

L'expert a fait son choix en analysant les forces uniques, l'état psychologique et les tactiques des combats précédents des deux athlètes.

« Le premier affrontement remonte à loin, mais lors de la revanche, Yan a combattu intelligemment »

Bisping a accordé une attention particulière à l'évolution des confrontations entre les combattants :

  • Une victoire méritée lors du deuxième combat : « La dernière fois, nous avons vu Petr gagner de manière juste et méritée. Il a économisé son énergie tout au long du combat. Bien qu'il n'ait pas déclenché une pluie de coups comme Merab, il a été extrêmement précis et a davantage dominé au sol ;

  • Tactique économe : Yan n'a pas tenté beaucoup de takedowns, mais ses actions étaient très économes et efficaces à chaque instant. C'est pourquoi il a remporté ce combat ;

  • L'histoire du premier combat : Certes, Merab avait pris le dessus lors de la première rencontre, mais c'était il y a longtemps », a souligné Bisping.

L'état de « pilote automatique » de Dvalishvili et sa période de récupération

L'ancien champion a analysé en profondeur l'état physique et mental récent du champion géorgien :

  • Quatre défenses et fatigue : Merab a défendu son titre quatre fois en un an après être devenu champion. Un calendrier aussi chargé a porté un coup non pas à ses résultats, mais à sa vitesse explosive, sa soif de victoire et sa motivation interne ;

  • Un retour avec une nouvelle énergie : « Il donnait l'impression de combattre en pilote automatique. Maintenant, Dvalishvili a pris un peu de repos et arrive pour ce combat avec une nouvelle force et une volonté renouvelée », déclare l'analyste.

« Yan est le meilleur striker, Merab est un lutteur exceptionnel » : le choix final de Bisping

Michael Bisping a salué l'opposition tactique du combat et a prédit le nom du futur champion :

  • Le choc des styles : Si Petr Yan est le striker le plus habile de ce duo, Merab possède une école de lutte inégalée et une capacité de cardio (endurance) infinie ;

  • Verdict final : « Je respecte beaucoup Merab et je l'apprécie, mais je donne quand même un léger avantage à Petr Yan. Je pense que le résultat de la revanche se répétera. Mais ce combat sera beaucoup plus serré et intense, et Merab réussira plus de takedowns qu'auparavant ».

UFCPetr YanMerab DvalishviliMichael BispingMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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