Grande déclaration avant l'UFC 333 : qui l'emportera entre Petr Yan et Merab Dvalishvili ?

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Grande déclaration avant l'UFC 333 : qui l'emportera entre Petr Yan et Merab Dvalishvili ?

Dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), l'une des confrontations les plus attendues de l'année approche. L'ancien champion de l'UFC TJ Dillashaw l'ancien détenteur de la ceinture russe Petr Yan et la star géorgienne actuelle Merab Dvalishvili a partagé ses réflexions et ses attentes concernant la trilogie — le troisième combat.

Selon l'ancien champion américain, lors de la deuxième rencontre, Petr Yan a réussi à trouver la « clé » idéale contre la pression incessante et le style unique de son adversaire.

« La défense de Yan contre les takedowns épuisera Merab »

TJ Dillashaw a fait l'éloge de la tactique défensive montrée par le combattant russe lors du combat revanche :

  • Supériorité défensive : Dillashaw souligne que lors du deuxième combat, Yan a trouvé une solution parfaite contre les takedowns, l'arme principale de Merab, et que ces mouvements défensifs ont impressionné l'Américain ;

  • Risque de perte d'énergie : Si Dvalishvili ne parvient pas à amener son adversaire au sol, les tentatives infructueuses et les contres le forceront à dépenser davantage d'énergie physique.

Quelle doit être la tactique ? Les coups au corps — le facteur décisif

Selon Dillashaw, le destin du combat se jouera à nouveau sur la distance et les coups portés au corps :

  • La clé de la victoire pour Yan : Petr ne doit absolument pas changer sa tactique — il doit continuer à travailler au corps, envoyer des jabs précis et des coups de pied, tout en évitant les takedowns avec assurance ;

  • Actions probables de Merab : Dvalishvili cherchera toujours à plonger dans les jambes. C'est pourquoi Yan doit se concentrer encore plus sur le travail au corps. Parallèlement, Merab devra augmenter ses combinaisons de frappes.

Le pronostic final de Dillashaw : victoire de Petr Yan

L'analyste américain a prédit que dans ce combat difficile et intense, Petr Yan remporterait la victoire. Selon lui, le dernier succès a donné au combattant russe une grande confiance mentale et il a parfaitement compris comment résister à la célèbre endurance de Merab. Cependant, Dillashaw a également rappelé que Merab Dvalishvili est un combattant qui n'abandonne jamais facilement.

Quand et où aura lieu le combat ?

  • Tournoi : « UFC 333 » ;

  • Date : 24 octobre ;

  • Lieu : Abou Dabi (EAU).

Petr YanMerab DvalishviliUFC 333TJ DillashawMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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