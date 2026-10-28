Merab Dvalishvili s'adresse à ses fans après sa défaite contre Petr Yan

L'ancien champion de l'UFC dans la catégorie poids coqs, le combattant géorgien de 35 ans Merab Dvalishvili s'est exprimé publiquement pour la première fois après sa défaite contre son grand rival russe Petr Yanlors du combat de trilogie qui a eu lieu le 24 octobre à Abou Dabi.

Cette défaite n'a pas permis à Merab de récupérer la ceinture de champion. Malgré cela, l'ancien champion ne se laisse pas abattre et, tout en remerciant son équipe, ses proches et des millions de fans, il a annoncé qu'il reviendrait bientôt plus fort.

« Notre travail n'a pas été vain » : Les points clés du message

Dvalishvili a exprimé ses sentiments à tous ceux qui l'ont soutenu via ses pages officielles sur les réseaux sociaux :

Gratitude et foi : « Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu pour ses bénédictions et je suis reconnaissant », a commencé le combattant ;

Remerciements aux coéquipiers : Merab a exprimé sa gratitude pour la loyauté sans faille de ses entraîneurs, ainsi que de ses partenaires d'entraînement à Las Vegas et New York et de ses amis de Long Island qui l'ont toujours poussé à progresser ;

Le soutien des fans : L'athlète a souligné que les mots chaleureux venant de sa famille et de ses fans lui donnent de la force : « Votre soutien et votre amour sont ce qu'il y a de plus important pour moi. J'ai hâte de retourner dans l'octogone pour faire ce que j'aime le plus. »

La rivalité Yan-Dvalishvili : Chronique d'une trilogie historique

La rivalité entre ces deux combattants d'élite est devenue l'une des plus intenses de l'histoire de l'UFC :

Mars 2023 (premier affrontement) : Dvalishvili avait alors battu Petr Yan de manière convaincante grâce à son rythme effréné et ses takedowns, se propulsant vers le sommet de sa carrière ;

Décembre de l'année dernière (revanche) : Lors du deuxième affrontement, Petr Yan a utilisé une excellente tactique pour ravir la ceinture de champion à Merab ;

Le combat décisif à Abou Dabi : Le troisième combat, qui a eu lieu le 24 octobre, a duré les cinq rounds complets et a été récompensé par le bonus « Fight of the Night » en tant que combat exceptionnel ;

Promesse d'un retour rapide : Dvalishvili n'a pas abordé les détails techniques du troisième combat, mais a souligné qu'il se sentait très bien et qu'il reviendrait dans l'octogone sous la devise « Cette machine ne tombe jamais en panne ».

Désormais, la course au titre dans la catégorie poids coqs entre dans une nouvelle phase, et Merab Dvalishvili reste l'une des stars les plus dangereuses et spectaculaires de la division malgré la défaite.