Islam Makhachev prédit le destin de Petr Yan et Evloev à l'UFC 333

Le combattant numéro un mondial toutes catégories confondues (P4P), Islam Makhachev, a partagé ses analyses inattendues sur deux combats pour le titre lors de l'événement UFC 333 qui aura lieu le 24 octobre à Abou Dabi. Son attention se porte sur Merab Dvalishvili et Petr Yan, qui entament une trilogie, ainsi que sur le sort de l'invaincu Movsar Evloev, qui affrontera Alexander Volkanovski pour la ceinture. Sur les ondes de « Match TV », Makhachev a qualifié le retour au sommet de Petr Yan après de graves blessures de véritable acte de courage et a révélé la seule façon d'arrêter Volkanovski.

Alors, pourquoi Petr Yan aura-t-il l'avantage lors de son troisième combat contre le Géorgien, combien de combats lui reste-t-il avant la fin de sa carrière, et quel score exact Makhachev prédit-il pour les duels Evloev et Volkanovski ?

Triomphe et chute : Ceintures perdues et combats de vie ou de mort à Abou Dabi

Les affrontements principaux de la carte de l'UFC 333 renferment deux drames héroïques majeurs :

Le retour triomphal de Petr Yan : Après une grave blessure et une défaite lors du premier combat, Petr Yan a réalisé le plus grand come-back de sa carrière en récupérant la ceinture de champion face à Merab Dvalishvili lors de leur deuxième affrontement ;

Troisième duel contre Dvalishvili : La trilogie du 24 octobre devrait être beaucoup plus facile pour le combattant russe ;

Le test de l'invaincu Movsar : Movsar Evloev, qui n'a jamais connu la défaite, disputera le combat le plus important de sa vie pour le titre face à la légende Alexander Volkanovski, qui a régné sur la catégorie poids plume pendant de longues années ;

Le combat des survivants : Selon Makhachev, Volkanovski n'a jamais été un adversaire facile et une guerre brutale de 5 rounds est attendue.

« Comment tout a commencé ? » : Bras brisés et ancien champion sans défense

Le retour au statut de champion n'a pas été facile pour Petr Yan — il a dû surmonter de sérieux défis physiques et mentaux :

Défaite sous l'emprise des blessures : Lors du premier combat contre Dvalishvili, Yan a subi une grave blessure, au point de ne plus pouvoir frapper correctement avec son bras ;

L'ancien champion écarté : De nombreux critiques et fans affirmaient que Petr était tombé du sommet et que son ère dans la catégorie poids coq était terminée ;

Un second souffle : Le combattant russe a fait taire tous les doutes, prouvant sa classe lors de la revanche et récupérant le trône grâce à une défense parfaite contre la lutte.

Volonté inébranlable et tournant décisif : Le caractère qui a permis de récupérer la ceinture

Islam Makhachev, se remémorant une conversation informelle avec Petr Yan, a parlé ouvertement de sa ténacité de fer dans l'octogone et de son départ imminent :

« Les blessures de Petr sont nombreuses » : Makhachev a déclaré que la santé de son collègue a été mise à rude épreuve et qu'il approche de la fin de sa carrière, avec seulement quelques combats restants ;

Le phénomène de la reconquête de la ceinture : Dans l'histoire du MMA, récupérer une ceinture perdue est un exploit rare que peu d'athlètes parviennent à accomplir ;

Avantage tactique : Selon Makhachev, lors du troisième combat, Yan bloquera toute tentative de takedown de Merab, brisant ainsi le rythme de son adversaire.

« Nous avons discuté avec Petr — il a énormément de blessures. Je pense qu'il fera encore quelques combats et qu'il approchera de la fin de sa carrière. Peu de gens dans l'histoire des arts martiaux ont réussi à récupérer leur ceinture, mais Petr est un homme de caractère. Le troisième combat sera plus facile pour lui », a souligné Islam Makhachev.

Statistique historique et prédiction de « 3-2 » contre Volkanovski

En évoquant le duel entre Movsar Evloev et Alexander Volkanovski, Makhachev, qui a affronté deux fois la star australienne, a reconnu la difficulté de l'arrêter :

« Il faut éteindre la lumière » : Le fait que Volkanovski ne se rende jamais jusqu'à la dernière seconde dans l'octogone et que la seule façon de l'arrêter soit un pur KO a été souligné ;

La force inépuisable de Movsar : Le style d'Evloev, qui consiste à abattre, saisir et maintenir ses adversaires sans relâche, sera décisif dans ce marathon de 5 rounds ;

Score exact : Makhachev a prédit que dans ce combat difficile de 5 rounds, Evloev remportera la ceinture par décision des juges sur le score de 3-2 .

Selon vous, Petr Yan Merab Dvalishvili pourra-t-il prouver sa supériorité lors du troisième combat et couronner la fin de sa carrière par une victoire ? Alexander Volkanovski est-il encore en état de résister au jeune et invaincu Movsar Evloev, ou un nouveau champion naîtra-t-il sur un score de 3-2 comme le prédit Makhachev ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du champion le plus influent avant l'UFC 333 avec tous les fans de MMA !