Merab Dvalishvili évalue le coup d'Usman Nurmagomedov : « 1 sur 10 »
L'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov s'est exprimé pour la première fois en détail sur l'incident impliquant. Le combattant géorgien a affirmé n'avoir pratiquement pas senti le coup de son adversaire, lui attribuant une note de seulement 1 sur 10.
Le conflit entre Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov, qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde du MMA, est revenu sur le devant de la scène. Cette fois, le combattant géorgien a partagé ses impressions sur l'événement, soulignant que le coup d'Usman n'avait eu aucun impact sérieux sur lui.
Dvalishvili a décrit la situation de son point de vue lors d'une émission en direct du tournoi « Power Slap », en répondant à une question de la blogueuse Nina Drama.
« Il ne m'a même pas touché »
Nina Drama a demandé à Merab d'évaluer la gifle reçue par Usman Nurmagomedov sur une échelle de 1 à 10. Dvalishvili a répondu qu'il n'avait pratiquement rien ressenti.
« Pour être honnête, je n'ai rien senti. Il ne m'a même pas touché. Il a juste essayé de m'attraper les jambes. Ils étaient très nombreux, et je balançais mes bras pour essayer d'atteindre tout le monde », a déclaré le combattant géorgien.
Selon lui, d'autres participants sont intervenus au cours de l'incident. Dvalishvili a également rappelé ses actions lorsqu'il a couru vers Ulanbekov.
« Ensuite, quand j'ai couru vers Ulanbekov, j'ai vu qu'il était très effrayé. Au lieu de me frapper, il a aussi essayé de m'attraper les jambes », a ajouté Merab.
« Ils ont donné des coups de pied là où la vidéo ne montre rien »
Dvalishvili a également parlé de la partie de l'incident qui n'a pas été filmée. Il a affirmé que des coups de pied ont été portés après que les participants aient été mis au sol.
Cependant, le combattant géorgien a précisé qu'il n'avait pas pris au sérieux les coups reçus alors qu'il était debout.
« Après nous avoir fait tomber, ils ont donné des coups de pied dans la partie non filmée, et ils se prenaient pour des héros. Mais debout, je n'ai pas senti leurs coups du tout. Ils frappaient comme des filles », a-t-il déclaré.
Seulement 1 point pour le coup d'Usman
Le point le plus marquant de l'entretien a été l'évaluation donnée par Dvalishvili au coup d'Usman Nurmagomedov.
« Donc, pour répondre à ta question, je donne 1 sur 10 au coup d'Usman », a répondu Merab.
Bien sûr, il s'agit de la déclaration personnelle de Dvalishvili sur le conflit et de son point de vue sur l'événement. Ses propos ne confirment pas de manière indépendante la puissance réelle du coup d'Usman Nurmagomedov.
Néanmoins, ces déclarations de l'ancien champion de l'UFC pourraient alimenter davantage les discussions autour des deux combattants. Surtout, le fait que Merab ait noté le coup de son adversaire à seulement 1 sur 10 a attiré l'attention des fans de MMA.
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