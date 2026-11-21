L'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov s'est exprimé pour la première fois en détail sur l'incident impliquant. Le combattant géorgien a affirmé n'avoir pratiquement pas senti le coup de son adversaire, lui attribuant une note de seulement 1 sur 10. Le conflit entre Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov, qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde du MMA, est revenu sur le devant de la scène. Cette fois, le combattant géorgien a partagé ses impressions sur l'événement, soulignant que le coup d'Usman n'avait eu aucun impact sérieux sur lui. Dvalishvili a décrit la situation de son point de vue lors d'une émission en direct du tournoi « Power Slap », en répondant à une question de la blogueuse Nina Drama. « Il ne m'a même pas touché » Nina Drama a demandé à Merab d'évaluer la gifle reçue par Usman Nurmagomedov sur une échelle de 1 à 10. Dvalishvili a répondu qu'il n'avait pratiquement rien ressenti.

« Pour être honnête, je n'ai rien senti. Il ne m'a même pas touché. Il a juste essayé de m'attraper les jambes. Ils étaient très nombreux, et je balançais mes bras pour essayer d'atteindre tout le monde », a déclaré le combattant géorgien. Selon lui, d'autres participants sont intervenus au cours de l'incident. Dvalishvili a également rappelé ses actions lorsqu'il a couru vers Ulanbekov. « Ensuite, quand j'ai couru vers Ulanbekov, j'ai vu qu'il était très effrayé. Au lieu de me frapper, il a aussi essayé de m'attraper les jambes », a ajouté Merab. « Ils ont donné des coups de pied là où la vidéo ne montre rien » Dvalishvili a également parlé de la partie de l'incident qui n'a pas été filmée. Il a affirmé que des coups de pied ont été portés après que les participants aient été mis au sol. Cependant, le combattant géorgien a précisé qu'il n'avait pas pris au sérieux les coups reçus alors qu'il était debout.