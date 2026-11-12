Bagarre à Abu Dhabi : Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov en viennent aux mains (vidéo)

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Bagarre à Abu Dhabi : Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov en viennent aux mains (vidéo)

Un nouveau conflit majeur et retentissant a éclaté dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA). L'ancien champion de l'UFC, le combattant géorgien Merab Dvalishvili à Abu Dhabi, avec l'actuel champion des poids légers du PFL, le Russe Usman Nurmagomedov et les membres de son équipe, s'est battu dans un hôtel. Après cet incident, Dvalishvili a donné des informations officielles sur son état et celui de son ami via ses réseaux sociaux.

« Alors que les agents de sécurité me retenaient, ils m'ont donné des coups de pied »

Il s'avère que lors de la bagarre, un jeune lutteur géorgien de 21 ans accompagnait Merab Dvalishvili. Selon Dvalishvili, son jeune ami a courageusement tenu tête à Usman et Umar Nurmagomedov.

« Mon jeune ami de 21 ans, un lutteur géorgien, était avec moi. Il a combattu à égalité contre Usman et Umar Nurmagomedov. Il a même dit : "Si seulement deux personnes peuvent me dominer, alors je passerai au MMA". Ensuite, il s'est battu avec d'autres gars. Mon Dieu ! Pendant que les agents de sécurité me retenaient, ils nous ont frappés avec leurs pieds et leurs poings. Qu'est-ce que cela signifie ? La vie est belle, les gars ! Tout va bien » — a déclaré Dvalishvili.

Détails de la bagarre et de l'incident

Informations

Lieu de l'incident

Un hôtel à Abu Dhabi

Participants

Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov et les membres de leurs équipes

Autres athlètes impliqués

Umar Nurmagomedov et l'ami de 21 ans de Dvalishvili

Position des équipes

Le désaccord entre les parties a dégénéré en une violente bagarre

État actuel

Les athlètes vont bien et ont fait des déclarations

« De telles confrontations inattendues et conflits personnels dans le monde du MMA augmentent souvent l'intérêt pour les futurs combats des athlètes. »

Causes de l'incident et prochaines étapes

Bien que les causes exactes du conflit n'aient pas encore été pleinement révélées par les représentants officiels des parties, des discussions animées ont déjà commencé parmi les fans sur les réseaux sociaux. Une telle situation tendue entre l'équipe d'Usman et Umar Nurmagomedov et Merab Dvalishvili pourrait rendre leurs futurs combats potentiels dans l'octogone encore plus cruciaux et spectaculaires.

Selon vous, de telles confrontations entre Merab Dvalishvili et l'équipe des Nurmagomedov peuvent-elles mener à un combat officiel entre eux à l'avenir ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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