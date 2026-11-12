Bagarre à Abu Dhabi : Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov en viennent aux mains (vidéo)

Un nouveau conflit majeur et retentissant a éclaté dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA). L'ancien champion de l'UFC, le combattant géorgien Merab Dvalishvili à Abu Dhabi, avec l'actuel champion des poids légers du PFL, le Russe Usman Nurmagomedov et les membres de son équipe, s'est battu dans un hôtel. Après cet incident, Dvalishvili a donné des informations officielles sur son état et celui de son ami via ses réseaux sociaux.

« Alors que les agents de sécurité me retenaient, ils m'ont donné des coups de pied »

Il s'avère que lors de la bagarre, un jeune lutteur géorgien de 21 ans accompagnait Merab Dvalishvili. Selon Dvalishvili, son jeune ami a courageusement tenu tête à Usman et Umar Nurmagomedov.