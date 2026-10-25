L'Atlético Madrid bat le Deportivo et consolide sa 2e place

Dans le cadre de la 10e journée de la Liga espagnole, le club de l'Atlético a accueilli le Deportivo à domicile et, au terme d'un match disputé, 1:0 a remporté une victoire cruciale.

Les protégés de Diego Simeone ont assuré les 3 points grâce à l'unique but inscrit en début de seconde période, poursuivant leur course au titre.

Le but victorieux d'Alvarez et une lutte intense

La rencontre s'est déroulée sous une pression constante des hôtes :

Le coup décisif : Bien que les filets soient restés inviolés en première mi-temps, les Madrilènes ont fait preuve de vivacité après la pause. À la 48e minute, l'attaquant argentin Julián Álvarez a percé la défense adverse pour inscrire l'unique but de la victoire ;

Défense et discipline : Après le but, le Deportivo a tenté de rétablir l'équilibre, mais la ligne défensive dirigée par Jan Oblak a agi avec assurance, préservant sa cage inviolée ;

Avertissements et émotions : La fin du match a été tendue. Les cartons jaunes distribués par l'arbitre ont illustré l'intensité des duels.

Classement du tournoi

Ce succès confirme une fois de plus la régularité des « Colchoneros » cette saison :

Position de l'Atlético : Après cette victoire, le club madrilène porte son total de points à 25 et occupe la 2e place du classement de la Liga ;

Situation du Deportivo : Stagnant à 11 points, les visiteurs occupent la 10e place.

Feuille de match :

Liga. 10e journée

Atlético — Deportivo 1:0