Lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, l'Atlético à l'extérieur Getafe a affronté. La rencontre a été dominée par les « Colchoneros », se terminant par une victoire convaincante des hommes de Diego Simeone sur le score de 0:3. Le sort du match a été scellé dès la première mi-temps :

à la 10e minute, Baena a ouvert le score, tandis qu'à la 30e minute, Cardoso a doublé la mise pour les visiteurs. Dans le temps additionnel (90+2'), Grimaldo a inscrit le troisième but de son équipe.

Classement

Après cette victoire, l'équipe de Diego Simeone porte son total à 31 points, talonnant les leaders de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid. Getafe occupe quant à lui la 16e place avec 12 points.