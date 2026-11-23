Getafe — Atlético 0:3 : L'équipe de Diego Simeone s'impose largement à l'extérieur
Lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, l'Atlético à l'extérieur Getafe a affronté. La rencontre a été dominée par les « Colchoneros », se terminant par une victoire convaincante des hommes de Diego Simeone sur le score de 0:3. Le sort du match a été scellé dès la première mi-temps :
à la 10e minute, Baena a ouvert le score, tandis qu'à la 30e minute, Cardoso a doublé la mise pour les visiteurs. Dans le temps additionnel (90+2'), Grimaldo a inscrit le troisième but de son équipe.
Classement
Après cette victoire, l'équipe de Diego Simeone porte son total à 31 points, talonnant les leaders de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid. Getafe occupe quant à lui la 16e place avec 12 points.
Statistiques
Getafe
Atlético
Score final
0
3
Buts
—
Baena (10'), Cardoso (30'), Grimaldo (90+2')
Classement / Points
16e place (12 points)
31 points (en course pour le titre)
Feuille de match et compositions
La Liga. 13e journée Getafe — Atlético 0:3 Buts : Baena (10), Cardoso (30), Grimaldo (90+2).
Getafe : Soria, Romero, Mójica, Djené, Jean (Satriano, 46), Andrés García (Davinchi, 85), Milla, Terrats (Femenía, 46), Serrano (Mayoral, 67), Ünal, Monson.
Atlético : Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Cardoso (Lee Kang-in, 46), Simeone, Baena (Mendoza, 67), Álvarez (Sørloth, 75).
Selon vous, cette performance solide à l'extérieur permettra-t-elle à l'Atlético de lutter pour le titre face au Real et au Barça cette saison ? Donnez votre avis en commentaire !
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