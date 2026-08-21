Le souhait de Julián Álvarez de rejoindre Barcelone a exaspéré les supporters de l’Atlético

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, souhaite rejoindre Barcelone lors du mercato estival, ce qui a provoqué une vive colère chez les supporters. Des fans mécontents ont organisé des manifestations devant le siège du club et déployé des banderoles exigeant le départ du joueur argentin. Cette situation montre que les relations entre l’attaquant vedette et les supporters du club se sont totalement détériorées. Goal.com rapporte cette information.

La colère des supporters s’est clairement manifestée lors du match d’ouverture de la Liga contre Málaga. Pendant la rencontre disputée à l’Estadio Metropolitano, des slogans insultants ont visé le joueur de 26 ans. La vague de protestation s’est ensuite déplacée vers le centre d’entraînement, où des banderoles portant l’inscription « Julian Out » sont apparues, ainsi que des symboles barrant son numéro 19.

Il semblerait que les relations de l’attaquant avec les supporters se soient fortement dégradées après qu’il a ouvertement exprimé son souhait de rejoindre Barcelone cet été. Arrivé de Manchester City à l’été 2024, le joueur a disputé 106 rencontres avec les Colchoneros, inscrivant 49 buts et délivrant 17 passes décisives. Malgré cela, il ne voit son avenir qu’au sein de l’équipe dirigée par Hansi Flick.

Diego Simeone et les problèmes liés au transfert

Face au refus catégorique de la direction de l’Atlético de négocier avec les Catalans, Barcelone a commencé à étudier d’autres options en attaque. Bien que le club ait auparavant été disposé à vendre le joueur à Arsenal, Álvarez, lié par un contrat jusqu’en juin 2030, ne privilégie que le club catalan. Le joueur avait également officiellement demandé son transfert lors du stage de présaison.

L’entraîneur Diego Simeone tente d’apaiser les tensions dans le vestiaire et affirme qu’Álvarez occupe toujours une place centrale dans ses plans. Avant le match contre Málaga, le technicien avait expliqué que l’absence du joueur était uniquement liée à son état physique, qu’il restait le meilleur joueur de l’équipe et qu’il espérait le voir participer au match de dimanche contre Villarreal.

Les défis à venir

Pour Simeone, réintégrer Álvarez dans l’équipe lors du match à domicile contre Villarreal dimanche constitue une tâche incontournable. La blessure d’un autre attaquant, Alexander Sørloth, qui l’a éloigné des terrains, limite davantage les options du staff technique. Par ailleurs, le club travaille à renforcer son effectif avec le nouveau défenseur Cristian « Cuti » Romero.

Si Julián Álvarez est aligné, il devra démontrer son professionnalisme sous la pression croissante des supporters à l’approche de la fermeture du mercato. L’attitude des tribunes les plus intransigeantes constituera sans doute l’un des facteurs déterminants pour l’avenir du joueur.