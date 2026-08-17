L’Atlético de Madrid s’inquiète du transfert de Julián Álvarez et de son état de forme

L’Atlético de Madrid commence à comprendre que la situation autour de son attaquant Julián Álvarez prend une tournure plus sérieuse qu’une simple rumeur de transfert. Selon les informations d’un média sportif, la direction du club est davantage préoccupée par le risque de voir la forme du joueur se détériorer et ses relations avec les supporters se dégrader que par l’intérêt du FC Barcelone. Cette polémique pourrait avoir un impact sur l’équipe pendant toute la saison. Goal.com rapporte .

Selon l’émission Carrusel Deportivo de la radio Cadena SER, le problème a réellement commencé lorsque Julián Álvarez a ouvertement annoncé son intention de quitter Madrid pendant la Coupe du monde pour jouer au FC Barcelone. Malgré son retour à l’entraînement, le joueur continue à se battre pour réaliser ce rêve. Cette situation pourrait nuire à l’ambiance au sein de l’équipe.

La position ferme du club et les inquiétudes de la direction

Actuellement, la principale préoccupation de la direction de l’Atlético de Madrid n’est pas le FC Barcelone, mais la manière dont Julián évoluera au cours de la saison et l’impact de cette situation sur son état psychologique. Les dirigeants réfléchissent à la meilleure façon d’aider le joueur à surmonter cette période difficile. La question centrale est la suivante : cette polémique affectera-t-elle le niveau de l’attaquant sur le terrain ?

Depuis plusieurs semaines, le club madrilène maintient fermement sa position et refuse catégoriquement d’entamer des négociations concernant le transfert du joueur. Miguel Ángel Gil Marín avait notamment confirmé que le dossier était clos, précisant que Julián ne serait pas vendu, même pour 200 millions d’euros. Les déclarations de la direction montrent clairement à quel point la situation est sérieuse.

Diego Simeone et les conséquences sur le terrain

La direction de l’Atlético de Madrid considère l’attaquant argentin comme une pièce indispensable de son projet et rejette tout scénario autre que son maintien au club. L’entraîneur Diego Simeone a lui aussi publiquement soutenu cette position, soulignant que la direction sportive était totalement unie sur ce dossier.

Selon les spécialistes, même si l’entraîneur ne peut pas intervenir dans une décision déjà prise par les dirigeants, il devra personnellement gérer toutes les conséquences sportives et disciplinaires qui pourraient survenir si le joueur reste au sein de l’équipe. Les prochains matchs de La Liga et la suite de la saison devraient constituer un véritable test, aussi bien pour Julián Álvarez que pour l’Atlético.