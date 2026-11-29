La rencontre a débuté par des attaques fulgurantes des visiteurs. À la 5e minute, Alejandro Grimaldo a transformé un penalty pour ouvrir le score. À peine deux minutes plus tard, Lee Kang-in a fait trembler les filets d'Elche, portant l'avantage des Madrilènes à deux buts — 0:2.

Dans le cadre de la 14e journée de la Liga espagnole, le club madrilène Atlético a rendu visite à Elche à l'extérieur. Dans un match intense et riche en buts, les hommes de Diego Simeone se sont imposés sur le score de 3:2 .

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À la 26e minute, les locaux ont réduit l'écart grâce à un but de Martim Neto, mais à la 41e minute, Julián Álvarez a inscrit le troisième but de l'Atlético, redonnant une avance confortable à son équipe. En début de seconde période, à la 48e minute, Bouba Sangaré a réduit le score à 2:3, mais le résultat n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final.

Après cette victoire cruciale, l'Atlético porte son total à 34 points et grimpe à la 2e place du classement (devançant le Real d'un point). Elche reste à la 19e place avec 11 points .

Feuille de match et statistiques clés

Statistiques Informations officielles Compétition et journée Liga espagnole, 14e journée Rencontre et résultat Elche — Atlético 2:3 Buts Martim Neto (26'), Bouba Sangaré (48') — Grimaldo (5' s.p.), Lee Kang-in (7'), Álvarez (41') Classement Atlético — 34 points (2e place); Elche — 11 points (19e place) Composition d'Elche Dituro, Revivo (Ponce, 85), Sangaré, Redondo, Chust, Martim (Diangana, 62), Villar, Morente, Cepeda (Juari, 76), Nino, Valera Composition de l'Atlético Oblak, Llorente, Pubill, Ganske, Grimaldo, Barrios (Cardoso, 70), Hjulmand (Koke, 56), Simeone (Le Normand, 85), Lee Kang-in (Mendoza, 70), Baena (David, 56), Álvarez

Selon vous, les hommes de Diego Simeone, qui viennent de dépasser le Real pour prendre la 2e place, peuvent-ils lutter pour le titre de champion de Liga jusqu'au bout ?

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