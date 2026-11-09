L'entraîneur du FC Barcelone révèle la tactique secrète de la victoire 2-1 à Madrid

Dans le match phare de la 12e journée de La Liga espagnole, le club catalan « FC Barcelone » a remporté une victoire renversante 2-1 contre l'Atlético à Madrid.

Malgré les difficultés de la première mi-temps, les « Blaugranas » ont pris le contrôle du jeu en seconde période, sécurisant 3 points cruciaux et renforçant leur position de leader au classement. Après la rencontre, l'entraîneur de l'équipe Hansi Flick a participé à la conférence de presse pour évoquer ce match complexe, le rôle tactique de Frenkie de Jong et les objectifs principaux.

« La première mi-temps n'était pas parfaite, mais le football se joue sur 90 minutes »

Le technicien allemand a reconnu la lenteur de son équipe en début de match et a salué les changements effectués après la pause :

Deux mi-temps contrastées : « En première mi-temps, il nous a manqué l'intensité et la vitesse nécessaires. Notre jeu avant la pause n'était pas parfait. Mais en seconde période, l'équipe a été beaucoup plus active et performante. Résultat, nous avons pris trois points importants. Il ne faut pas oublier que le football dure 90 minutes » ;

Caractère et talent : « Nous avons suffisamment de talent et de force mentale pour arracher la victoire dans des matchs aussi difficiles et tendus. J'ai une confiance totale en mes joueurs. La saison sera encore longue et ardue, et notre objectif principal est de remporter tous les trophées. »

Le rôle inattendu de De Jong et la rotation de l'effectif

Lors de la conférence de presse, Flick a expliqué pourquoi le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong a été déplacé sur le flanc défensif pendant le match :

Le plan spécial de 15 minutes : « De Jong peut facilement jouer sur le flanc droit de la défense, nous en avions discuté avec lui au préalable. Selon notre plan, il devait évoluer à ce poste pendant 15 minutes, puis retourner à son poste habituel au milieu de terrain après la sortie de Bernal, et ce plan a parfaitement fonctionné » ;

Risque de blessures : Prenant en compte le calendrier chargé, l'entraîneur a souligné : « À ce stade, nous devons contrôler strictement la charge physique des joueurs et prévenir les blessures imprévues. »

Classement après la 12e journée de La Liga : La place de leader consolidée

Grâce à cette victoire importante, le club catalan a maintenu l'écart avec ses principaux rivaux avant la trêve internationale :

Rang Club Points État / Position 1 « FC Barcelone » 33 Part en trêve FIFA en leader incontesté 2 « Real Madrid » 30 Poursuit le leader à 3 points 3 « Atlético Madrid » 28 Reste à la 3e place après la défaite à domicile

L'équipe dirigée par Hansi Flick totalise 33 points et part en trêve internationale avec un moral au beau fixe. Le Real est deuxième avec 30 points, tandis que l'Atlético, avec 28 points, accuse désormais 5 points de retard sur le leader suite à cette défaite.