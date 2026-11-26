L'attaquant du club espagnol «Deportivo» Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d'un accident de la route alors qu'il se rendait à l'entraînement de l'équipe. C'est ce que rapporte le journal Mundo Deportivo .

Détails de l'incident : aucun blessé

Date et lieu : L'accident impliquant le footballeur gabonais de 37 ans a eu lieu jeudi matin sur l'autoroute espagnole AP-9 .

État de santé : Personne n'a été blessé lors de l'accident. Aubameyang a rejoint la base du club et a participé à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers sans aucun problème.

Statistiques d'Aubameyang au «Deportivo»

Rappelons que l'attaquant expérimenté a rejoint le «Deportivo» l'été dernier et a signé un contrat de deux ans. Il est rapidement devenu l'un des leaders de l'équipe :

Indicateurs Détails Durée du contrat 2 ans (signé l'été dernier) Matchs joués 10 (toutes compétitions confondues) Buts marqués 5 Passes décisives 2

Selon vous, combien de buts Pierre-Emerick Aubameyang, 37 ans, marquera-t-il avec le «Deportivo» d'ici la fin de la saison ?

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