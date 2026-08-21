Transfert de Julián Álvarez : le joueur rejette Arsenal

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Transfert de Julián Álvarez : le joueur rejette Arsenal

L'un des événements les plus retentissants du mercato estival se déroule autour de l'Atlético de Madrid. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club espagnol a réalisé des progrès significatifs dans ses négociations avec Arsenal, pensionnaire de la Premier League anglaise, pour vendre son attaquant. Cependant, le principal intéressé s'oppose fermement à ce transfert. Goal.com le rapporte.

Alors que la situation se tendait au stade Metropolitano, l'équipe de Diego Simeone s'était dite prête à laisser Julián Álvarez rejoindre le club londonien. Dans le cadre de cet accord, l'option de recruter Viktor Gyökeres avait également été étudiée. Malgré cela, l'international argentin a fermement affirmé qu'il souhaitait poursuivre sa carrière uniquement à Barcelone et a refusé de rejoindre le nord de Londres.

Le facteur Barcelone et le conflit entre les clubs

Le club catalan avait formulé une offre de 100 millions d'euros pour le joueur au début de l'été, mais la direction des Rojiblancos l'avait immédiatement rejetée. Le directeur général de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, reste inflexible sur le prix du joueur :

  • Nous ne voulons pas le vendre
  • Une offre de 100 millions n'a pas été acceptée, et une offre de 150 ou 200 millions ne le sera pas non plus
  • Il ne fait aucun doute que le club est la meilleure destination pour Julián
  • Il restera l'avant-centre titulaire de l'Atlético de Madrid
La direction a ouvertement déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de vendre sa principale star à son principal rival, en s'appuyant sur la clause libératoire de 500 millions d'euros prévue dans le contrat du joueur. Cette position a encore compliqué les négociations sur le marché des transferts.

La colère des supporters et la position de Diego Simeone

La tension apparue n'a pas manqué d'affecter l'atmosphère au sein de l'équipe. Lors de la victoire contre Málaga lors de la première journée de la nouvelle saison de Liga, l'absence de Julián Álvarez de la feuille de match a provoqué la colère des tribunes. Les supporters locaux ont exprimé leur mécontentement envers l'attaquant argentin pendant la rencontre.

En conférence de presse après le match, l'entraîneur Diego Simeone a commenté la situation et n'a pas caché que toutes les hypothèses restaient possibles jusqu'à la fermeture du mercato. Malgré cela, la rencontre entre le rêve du joueur et les intérêts du club demeure l'une des intrigues les plus brûlantes du marché des transferts.

Julián ÁlvarezAtlético de MadridArsenalFC BarceloneLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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