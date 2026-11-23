Pour le technicien argentin, le plus important était la régularité de l'équipe. Il a affirmé que l'Atlético savait exactement comment Getafe pouvait être dangereux et a continué à créer des occasions tout au long du match.

Après la rencontre, Diego Simeone, en évaluant la performance de son équipe, a souligné que les points forts de l'adversaire avaient été étudiés, mais que l'issue du match est restée incertaine pendant longtemps.

L'Atlético a remporté trois points importants lors de la dernière journée de Liga. La victoire 3-0 sur le terrain de Getafe confirme la bonne dynamique des Madrilènes à l'extérieur.

L'Atlético de Madrid a battu Getafe 3-0 à l'extérieur lors de la 13e journée du championnat d'Espagne. L'entraîneur Diego Simeone a exprimé son opinion sur la victoire convaincante de son équipe, ses résultats à l'extérieur et le processus d'adaptation aux matchs après la trêve.

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« Il était important de faire preuve de régularité. Nous savions très bien quels étaient les points forts de l'adversaire.

Nous n'avons pas pu sceller le sort du match pendant longtemps, mais l'équipe a continué à se créer des occasions dangereuses.

Le score de 2-0 en seconde période était encore risqué, notre domination ne semblait pas assurée. Cependant, nous avons finalement conclu ce match important par une victoire », a déclaré Simeone.

Il ressort des propos de l'entraîneur que, malgré l'avantage de 2-0, il ne considérait pas que son équipe contrôlait totalement le match. Pour l'Atlético, le troisième but était crucial non seulement pour alourdir le score, mais aussi pour assurer la victoire.

Pourquoi l'Atlético joue-t-il mieux à l'extérieur ?

Simeone a également été interrogé sur les six victoires remportées à l'extérieur en Liga cette saison.

L'entraîneur a souligné que l'équipe améliore son jeu lors des déplacements. Les buts marqués permettent aux joueurs d'agir avec plus de sérénité et de garder le contrôle du match.

« Nous avons commencé à mieux jouer lors des matchs à l'extérieur. Les buts marqués nous permettent de poursuivre le match sereinement. Contre Barcelone, nous avions également très bien joué pendant 50 minutes.

Aujourd'hui, ce n'était pas facile non plus. Il faut tenir compte du fait que le retour à la compétition après la trêve a été difficile pour tous les grands clubs européens.

À domicile, nous sommes davantage soutenus par nos fans, mais nous avons réussi à atteindre nos objectifs à l'extérieur également », a ajouté l'entraîneur.

Pour Simeone, l'aspect le plus important est la régularité des résultats

La victoire de l'Atlético contre Getafe a prouvé une fois de plus que l'équipe est capable d'obtenir des résultats à l'extérieur. Simeone lie ce succès non pas à un seul match, mais à la progression globale de l'équipe.

Selon l'entraîneur, marquer des buts et refléter la domination au score a également un impact positif sur l'état psychologique des joueurs. Désormais, la tâche principale pour les Madrilènes est de maintenir cette régularité lors des prochains matchs de la saison.