«Était-il nécessaire de voler sur 30 000 kilomètres ?» — La déclaration cinglante du coach des Catalans

·19·Sport
«Était-il nécessaire de voler sur 30 000 kilomètres ?» — La déclaration cinglante du coach des Catalans

Le FC Barcelone a subi une perte majeure après la dernière trêve internationale. L'un des attaquants clés de l'équipe, Raphinha, s'est blessé lors du match amical du Brésil contre l'Australie (4-2). Selon le prestigieux journal espagnol Marca l'entraîneur des Catalans, Hansi Flick a exprimé ouvertement son mécontentement concernant les voyages incessants des joueurs, le calendrier surchargé et l'état de santé de l'ailier brésilien.

Il est confirmé qu'en raison de cette blessure, la star du FC Barcelone manquera des rencontres cruciales en championnat et en coupe d'Europe.

«Un vol de 30 000 kilomètres et une surcharge physique»

Hansi Flick a critiqué l'absurdité du calendrier international, soulignant la géographie des matchs amicaux et les dommages causés aux intérêts des clubs :

  • Distance et fatigue : «Jouer pour l'équipe nationale est un honneur pour chaque joueur et ils donnent tout. Mais était-il nécessaire de se rendre en Australie, à 30 000 kilomètres de l'Europe, pour un match amical ? C'est une question qui mérite une discussion sérieuse», a déclaré Flick ;

  • L'obstacle de la Ligue des Nations : Le technicien allemand a souligné qu'en raison de la Ligue des Nations en Europe, les équipes d'autres continents sont contraintes de parcourir de longues distances pour affronter des adversaires de haut niveau, ce qui impose une charge physique excessive aux joueurs ;

  • Renforcer le contrôle : «Cette situation est loin d'être idéale. Je ne peux pas changer le calendrier mondial, mais je dois désormais contrôler encore plus strictement le temps de jeu et la charge de travail de mes joueurs.»

«L'Espagne est la meilleure équipe du monde»

Sur fond de problèmes avec la sélection brésilienne, l'entraîneur a salué le jeu des champions d'Europe :

  • Style de jeu parfait : «En même temps, regarder les matchs de l'équipe nationale d'Espagne me procure un grand plaisir. Je suis toujours attentif à leur philosophie de football et à leur système de répartition équilibrée de la charge entre les joueurs» ;

  • Une compréhension de haut niveau : Flick a qualifié la «Roja» d'équipe inégalée sur la planète aujourd'hui : «Ils ont une excellente compréhension sur le terrain. L'Espagne est la meilleure équipe du monde et je regarde leurs matchs avec plaisir».

Note : Quels matchs Raphinha manquera-t-il ?

Selon les résultats des examens médicaux, Raphinha, blessé, ne pourra pas aider les «Blaugranas» lors d'au moins deux rencontres officielles :

  • Le difficile déplacement contre Getafe en Liga ;

  • Le match crucial en Ligue des champions contre leur adversaire principal, le club turc de Galatasaray »,

Flick devra compenser cette perte dans le secteur offensif par la rotation et l'intégration de jeunes talents. Le staff médical travaille activement pour accélérer le retour de la star brésilienne.

BarceloneRaphinhaHansi FlickLigue des NationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Zidane révèle le secret : comment la France a renversé le score 4-1 en 13 minutesZidane révèle le secret : comment la France a renversé le score 4-1 en 13 minutes6 octobre 07:12Remontada historique de la France : 76 touches et un show en 13 minutesRemontada historique de la France : 76 touches et un show en 13 minutes6 octobre 06:45Show de 14 minutes en France : Résultats surprenants en Ligue des NationsShow de 14 minutes en France : Résultats surprenants en Ligue des Nations6 octobre 06:26Les compositions de la France et de l'Italie sont connues : chocs décisifs en Ligue des nationsLes compositions de la France et de l'Italie sont connues : chocs décisifs en Ligue des nations5 octobre 22:59Mancini après le match contre la France : « Donnarumma nous a sauvés »Mancini après le match contre la France : « Donnarumma nous a sauvés »3 octobre 11:06Il se sent trahi : Cristiano Ronaldo ne reviendra plus en équipe du PortugalIl se sent trahi : Cristiano Ronaldo ne reviendra plus en équipe du Portugal1 octobre 16:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City