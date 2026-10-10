«Était-il nécessaire de voler sur 30 000 kilomètres ?» — La déclaration cinglante du coach des Catalans

Le FC Barcelone a subi une perte majeure après la dernière trêve internationale. L'un des attaquants clés de l'équipe, Raphinha, s'est blessé lors du match amical du Brésil contre l'Australie (4-2). Selon le prestigieux journal espagnol Marca l'entraîneur des Catalans, Hansi Flick a exprimé ouvertement son mécontentement concernant les voyages incessants des joueurs, le calendrier surchargé et l'état de santé de l'ailier brésilien.

Il est confirmé qu'en raison de cette blessure, la star du FC Barcelone manquera des rencontres cruciales en championnat et en coupe d'Europe.

«Un vol de 30 000 kilomètres et une surcharge physique»

Hansi Flick a critiqué l'absurdité du calendrier international, soulignant la géographie des matchs amicaux et les dommages causés aux intérêts des clubs :

Distance et fatigue : «Jouer pour l'équipe nationale est un honneur pour chaque joueur et ils donnent tout. Mais était-il nécessaire de se rendre en Australie, à 30 000 kilomètres de l'Europe, pour un match amical ? C'est une question qui mérite une discussion sérieuse», a déclaré Flick ;

L'obstacle de la Ligue des Nations : Le technicien allemand a souligné qu'en raison de la Ligue des Nations en Europe, les équipes d'autres continents sont contraintes de parcourir de longues distances pour affronter des adversaires de haut niveau, ce qui impose une charge physique excessive aux joueurs ;

Renforcer le contrôle : «Cette situation est loin d'être idéale. Je ne peux pas changer le calendrier mondial, mais je dois désormais contrôler encore plus strictement le temps de jeu et la charge de travail de mes joueurs.»

«L'Espagne est la meilleure équipe du monde»

Sur fond de problèmes avec la sélection brésilienne, l'entraîneur a salué le jeu des champions d'Europe :

Style de jeu parfait : «En même temps, regarder les matchs de l'équipe nationale d'Espagne me procure un grand plaisir. Je suis toujours attentif à leur philosophie de football et à leur système de répartition équilibrée de la charge entre les joueurs» ;

Une compréhension de haut niveau : Flick a qualifié la «Roja» d'équipe inégalée sur la planète aujourd'hui : «Ils ont une excellente compréhension sur le terrain. L'Espagne est la meilleure équipe du monde et je regarde leurs matchs avec plaisir».

Note : Quels matchs Raphinha manquera-t-il ?

Selon les résultats des examens médicaux, Raphinha, blessé, ne pourra pas aider les «Blaugranas» lors d'au moins deux rencontres officielles :

Le difficile déplacement contre Getafe en Liga ;

Le match crucial en Ligue des champions contre leur adversaire principal, le club turc de Galatasaray »,

Flick devra compenser cette perte dans le secteur offensif par la rotation et l'intégration de jeunes talents. Le staff médical travaille activement pour accélérer le retour de la star brésilienne.