Dans le cadre de la 11e journée du championnat de Suisse, en déplacement Lugano a livré un véritable festival de buts contre Thun pour s'imposer sur le score de 3:2 et décrocher une victoire cruciale.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov a débuté la rencontre et a disputé l'intégralité des 90 minutes, contribuant activement au succès de son équipe.

Cinq buts et un suspense jusqu'aux dernières secondes

Le match a été marqué par des attaques incessantes et un rythme effréné :

34e minute : Moncada ouvre le score : Lugano a percé la défense adverse et a pris l'avantage grâce à une frappe précise de Moncada (0:1) ;

37e minute : Réponse des locaux : Le joueur de Thun, Zukit, a rétabli l'équilibre trois minutes plus tard (1:1) ;

49e et 76e minutes : La domination de Lugano : Plus actifs en seconde période, les visiteurs ont repris l'avantage par Bislimi, puis par Aeti, entré en jeu, portant le score à 1:3 ;

88e minute : Penalty et fin sous tension : En fin de match, l'attaquant adverse Braski a transformé un penalty pour réduire l'écart (2:3), mais Behruz Karimov et ses coéquipiers ont tenu bon pour préserver la victoire.

Classement : 31 points et leader solitaire

Ces trois points permettent à Lugano de consolider sa position dans la course au titre :

1ère place au classement : Après ce succès, Lugano porte son total à 31 points et reste leader incontesté du championnat suisse ;

La performance solide de notre légionnaire : Le défenseur Behruz Karimov s'impose comme un élément clé de la ligne défensive du club grâce à sa régularité.

Feuille de match :

Championnat de Suisse. 11e journée

Thun — Lugano 2:3