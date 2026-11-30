Le Lugano, leader du championnat suisse, a subi une perte de points inattendue lors de la 15e journée. L'équipe a fait match nul 2-2 à l'extérieur contre Lucerne. Fait intéressant, les hôtes ont réussi à prendre un point au leader malgré l'expulsion d'un joueur dès la 7e minute.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov, a également participé à la rencontre. Il est entré en jeu pour Lugano à la 68e minute.

Même après le carton rouge, Lucerne n'a pas abdiqué

Le match au stade Termoplan Arena a très mal commencé pour les hôtes. Dès la 7e minute, le joueur de Lucerne, Mikolayevski, a été expulsé. Malgré cela, Lugano n'a pas réussi à profiter de sa supériorité numérique pour s'imposer.

À la 26e minute, Cimignani a donné l'avantage aux visiteurs. Cependant, à la fin de la première mi-temps, Di Giusto a transformé un penalty pour égaliser. Deux minutes plus tard, dos Santos a redonné l'avantage à Lugano — 1-2.