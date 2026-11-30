Le Lugano de Behruz Karimov n'a pas réussi à battre un adversaire réduit à 10
Le Lugano, leader du championnat suisse, a subi une perte de points inattendue lors de la 15e journée. L'équipe a fait match nul 2-2 à l'extérieur contre Lucerne. Fait intéressant, les hôtes ont réussi à prendre un point au leader malgré l'expulsion d'un joueur dès la 7e minute.
Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov, a également participé à la rencontre. Il est entré en jeu pour Lugano à la 68e minute.
Même après le carton rouge, Lucerne n'a pas abdiqué
Le match au stade Termoplan Arena a très mal commencé pour les hôtes. Dès la 7e minute, le joueur de Lucerne, Mikolayevski, a été expulsé. Malgré cela, Lugano n'a pas réussi à profiter de sa supériorité numérique pour s'imposer.
À la 26e minute, Cimignani a donné l'avantage aux visiteurs. Cependant, à la fin de la première mi-temps, Di Giusto a transformé un penalty pour égaliser. Deux minutes plus tard, dos Santos a redonné l'avantage à Lugano — 1-2.
Un second penalty prive le leader de la victoire
À la 84e minute, Di Giusto a de nouveau transformé un penalty, portant le score à 2-2. Le score n'a plus évolué jusqu'à la fin du match.
Ainsi, Lugano n'a pas réussi à vaincre son adversaire qui a joué en infériorité numérique pendant plus d'une heure.
Behruz Karimov est entré en jeu à la 68e minute à la place de dos Santos. Le défenseur ouzbek a aidé son équipe dans la dernière partie du match.
Lugano conserve la tête du classement
Après ce match nul, Lugano conserve la première place du classement de la Super League suisse avec 38 points. Young Boys, deuxième, compte 34 points. Lucerne occupe la septième place avec 17 points.
Super League suisse. 15e journée
Lucerne — Lugano — 2:2
Buts: Di Giusto (40e s.p., 84e s.p.) — Cimignani (26e), dos Santos (42e).
Expulsion: Mikolayevski (7e, Lucerne).
Date: 29 novembre. Stade : Termoplan Arena.
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