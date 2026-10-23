Quelle note a reçu Behruz Karimov lors du match contre Getafe ? (Détails)

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa Conference League, le club suisse Lugano a remporté une victoire large et sensationnelle 5-2 à l'extérieur contre le représentant de la Liga Getafe sur ses terres.

Lors de cette rencontre, le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov est entré en jeu et a contribué à cette victoire importante. La plateforme statistique internationale renommée Flashscore a publié sa note concernant les performances du légionnaire ouzbek dans ce match.

Temps de jeu et note de Karimov

Notre compatriote s'est rapidement adapté au rythme du match, aidant son équipe à conserver l'avantage dans les dernières minutes :

Temps de jeu : Behruz Karimov à la 75e minute est entré en jeu en tant que remplaçant et a disputé la fin de la rencontre ;

Note Flashscore : Le portail statistique a évalué les actions du milieu de terrain ouzbek à 6,4 points sur 10 ;

Comparaison avec ses coéquipiers : Alors que l'expérimenté Ezgjan Alioski, entré en même temps que Karimov, a reçu une note de 6,3, le titulaire Hannes Delcroix s'est également contenté de 6,3 points.

Les meilleures et les moins bonnes notes du FC Lugano

Lors de cette performance prolifique des Suisses à l'extérieur, les joueurs ont reçu les notes suivantes :

Homme du match : L'attaquant auteur d'un doublé Albian Ajeti a obtenu la note la plus élevée : 9,0 points ;

Kevin Behrens : L'attaquant, entré en jeu pour marquer le cinquième but, a été crédité de 7,7 points ;

Autres notes : Martim Marques a reçu 6,1 points, tandis que la note la plus basse de l'équipe a été attribuée au milieu de terrain Anto Grgić (5,3 points).

Situation dans la compétition et prochain adversaire