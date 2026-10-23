Quelle note a reçu Behruz Karimov lors du match contre Getafe ? (Détails)

·11·Sport
Quelle note a reçu Behruz Karimov lors du match contre Getafe ? (Détails)

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa Conference League, le club suisse Lugano a remporté une victoire large et sensationnelle 5-2 à l'extérieur contre le représentant de la Liga Getafe sur ses terres.

Lors de cette rencontre, le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov est entré en jeu et a contribué à cette victoire importante. La plateforme statistique internationale renommée Flashscore a publié sa note concernant les performances du légionnaire ouzbek dans ce match.

Temps de jeu et note de Karimov

Notre compatriote s'est rapidement adapté au rythme du match, aidant son équipe à conserver l'avantage dans les dernières minutes :

  • Temps de jeu : Behruz Karimov à la 75e minute est entré en jeu en tant que remplaçant et a disputé la fin de la rencontre ;

  • Note Flashscore : Le portail statistique a évalué les actions du milieu de terrain ouzbek à 6,4 points sur 10 ;

  • Comparaison avec ses coéquipiers : Alors que l'expérimenté Ezgjan Alioski, entré en même temps que Karimov, a reçu une note de 6,3, le titulaire Hannes Delcroix s'est également contenté de 6,3 points.

Les meilleures et les moins bonnes notes du FC Lugano

Lors de cette performance prolifique des Suisses à l'extérieur, les joueurs ont reçu les notes suivantes :

  • Homme du match : L'attaquant auteur d'un doublé Albian Ajeti a obtenu la note la plus élevée : 9,0 points ;

  • Kevin Behrens : L'attaquant, entré en jeu pour marquer le cinquième but, a été crédité de 7,7 points ;

  • Autres notes : Martim Marques a reçu 6,1 points, tandis que la note la plus basse de l'équipe a été attribuée au milieu de terrain Anto Grgić (5,3 points).

Situation dans la compétition et prochain adversaire

  • Classement du groupe : Après deux journées, Lugano compte un maximum de 6 points et s'est solidement installé parmi les leaders ;

  • Prochain match : Le club suisse recevra l'équipe lituanienne de Kauno Žalgiris lors de la prochaine journée de la phase de ligue ;

  • Heure de début : Cette rencontre le 6 novembre débutera à 01:00 heure de Tachkent.

Behruz KarimovLuganoUEFA Europa Conference LeagueGetafeFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 5-2 face à Getafe à MadridLe Lugano de Behruz Karimov s'impose 5-2 face à Getafe à MadridAujourd'hui 07:55Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 4-0 contre Pully en Coupe de SuisseLe Lugano de Behruz Karimov s'impose 4-0 contre Pully en Coupe de Suisse18 octobre 20:13Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?16 octobre 07:00Getafe - Lugano : compositions et directGetafe - Lugano : compositions et directHier 20:57Lugano bat l'Étoile rouge à domicile — Les résultats majeurs de la 1ère journée de la Ligue ConférenceLugano bat l'Étoile rouge à domicile — Les résultats majeurs de la 1ère journée de la Ligue Conférence15 octobre 23:59«Cascade de feintes et centre chirurgical» : Behruz Karimov, 19 ans, brille à nouveau en Suisse«Cascade de feintes et centre chirurgical» : Behruz Karimov, 19 ans, brille à nouveau en Suisse22 septembre 06:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran