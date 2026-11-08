La 13e journée du championnat de Suisse a été marquée par le résultat le plus inattendu et sensationnel de la saison. Le club de Lugano, leader incontesté du classement, s'est incliné lourdement 0-5 sur la pelouse de Saint-Gall.

Ce match constitue la première défaite de Lugano cette saison. Le sort de la rencontre a basculé dès la 11e minute suite à l'expulsion de l'attaquant visiteur.

Le drame du match : une expulsion à la 11e minute et 5 buts encaissés

Lors de la rencontre au stade Kybunpark, tout a très vite mal tourné pour les visiteurs :

L'expulsion d'Ajeti : Dès la 11e minute de jeu, l'attaquant de Lugano, Albian Ajeti, a écopé d'un carton rouge direct pour une faute, laissant son équipe en infériorité numérique ;

La débâcle en première mi-temps : En supériorité numérique, les locaux ont accentué la pression et inscrit trois buts avant la pause — Okoroji (33e), Görtler (35e) et, dans le temps additionnel, Geubbels (45+2e) ont porté le score à 3-0 ;

Le dénouement en seconde période : À la 66e minute, Görtler a signé un doublé, puis à la 84e minute, Frokaj a inscrit le cinquième but, scellant la défaite totale du leader — 5-0.

Behruz Karimov est entré en jeu en tant que remplaçant

Le talentueux jeune défenseur, convoqué pour le prochain rassemblement de novembre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov a été lancé dans ce match pour aider son équipe :

Le staff technique a fait entrer le légionnaire ouzbek en remplacement de Zanotti à la 65e minute pour combler les lacunes en défense.

Feuille de match et compositions

Championnat de Suisse. 13e journée Saint-Gall — Lugano 5:0 8 novembre, stade Kybunpark Buts : Okoroji (33e), Görtler (35e, 66e), Geubbels (45+2e), Frokaj (84e). Expulsion : Ajeti (11e, Lugano).

Lugano : von Ballmoos (Gebhardt, 26e), Papadopoulos, Mai, Bichsel, Zanotti (KARIMOV, 65e), Cimignani, Grgić, Bislimi (Steffen, 80e), Marques (Alioski, 65e), dos Santos (Berens, 46e), Ajeti.

Situation au classement : Le leadership est toujours maintenu

Malgré cette lourde et douloureuse défaite, Lugano reste au sommet grâce à l'avance solide accumulée en début de saison :