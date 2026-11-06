La voix du football ouzbek en Coupe d'Europe : Behruz Karimov signe une passe décisive en Ligue Conférence

·107·Sport
La voix du football ouzbek en Coupe d'Europe : Behruz Karimov signe une passe décisive en Ligue Conférence

Dans le cadre de la 3e journée de l'UEFA Ligue Conférence, le club suisse de Lugano a accueilli sur son terrain l'équipe lituanienne du Kauno Zalgiris et a remporté une victoire convaincante sur le score large de 3-0.

Cette rencontre revêtait une importance particulière pour les fans de football ouzbeks : notre compatriote, qui évolue sous les couleurs de Lugano, Behruz Karimov , s'est distingué par ses excellentes actions lors de ce match européen, devenant l'auteur d'une passe décisive.

« Blitzkrieg » en première période : tous les buts en 32 minutes

Les Suisses ont pris l'initiative dès les premières minutes et ont scellé le sort du match dès la première mi-temps :

  • Buts rapides : Les hôtes ont ouvert le score dès la 11e minute grâce à une frappe précise de Yanis Cimignani. Treize minutes plus tard, à la 24e, l'expérimenté Ezgjan Alioski a doublé la mise (2-0) ;

  • La passe décisive de Karimov : À la 32e minute de la rencontre, Behruz Karimov a prolongé une superbe attaque par une passe décisive, et après son centre, Daniel dos Santos a trompé le gardien adverse pour porter le score à 3-0 ;

  • Une fin maîtrisée : Ayant déjà répondu à toutes les questions dès la première période, Lugano a maintenu sa domination lors de la seconde mi-temps.

Lugano, leader incontesté du classement

Cette large victoire propulse le club suisse au sommet du classement général :

  • Résultat à 100 % : Lugano a remporté ses 3 premiers matchs de la phase de ligue de la Ligue Conférence, accumulant le maximum de 9 points ;

  • 1re place et régularité : L'équipe, qui affiche un jeu constant, est seule en tête du classement général du tournoi.

Feuille de match : UEFA Ligue Conférence, 3e journée

Lugano (Suisse) – Kauno Zalgiris (Lituanie) 3-0 (3-0)

  • Buts : Yanis Cimignani (11), Ezgjan Alioski (24), Daniel dos Santos (32).

  • Passe décisive : Behruz Karimov (32).

De tels pas assurés des jeunes talents ouzbeks sur les terrains européens ouvrent de nouveaux horizons pour le développement de notre football national.

Behruz KarimovUEFA Ligue ConférenceLuganoFootballOuzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 5-2 face à Getafe à MadridLe Lugano de Behruz Karimov s'impose 5-2 face à Getafe à Madrid23 octobre 07:55Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?16 octobre 07:00Behruz Karimov entre en jeu face au FC Bâle : Lugano décroche une victoire crucialeBehruz Karimov entre en jeu face au FC Bâle : Lugano décroche une victoire cruciale1 novembre 23:03Thriller de 5 buts pour l'équipe de Behruz Karimov : Lugano s'impose à l'extérieurThriller de 5 buts pour l'équipe de Behruz Karimov : Lugano s'impose à l'extérieur25 octobre 20:34Quelle note a reçu Behruz Karimov lors du match contre Getafe ? (Détails)Quelle note a reçu Behruz Karimov lors du match contre Getafe ? (Détails)23 octobre 17:39Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 4-0 contre Pully en Coupe de SuisseLe Lugano de Behruz Karimov s'impose 4-0 contre Pully en Coupe de Suisse18 octobre 20:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis