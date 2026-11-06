Dans le cadre de la 3e journée de l'UEFA Ligue Conférence, le club suisse de Lugano a accueilli sur son terrain l'équipe lituanienne du Kauno Zalgiris et a remporté une victoire convaincante sur le score large de 3-0.

Cette rencontre revêtait une importance particulière pour les fans de football ouzbeks : notre compatriote, qui évolue sous les couleurs de Lugano, Behruz Karimov , s'est distingué par ses excellentes actions lors de ce match européen, devenant l'auteur d'une passe décisive.

« Blitzkrieg » en première période : tous les buts en 32 minutes

Les Suisses ont pris l'initiative dès les premières minutes et ont scellé le sort du match dès la première mi-temps :

Buts rapides : Les hôtes ont ouvert le score dès la 11e minute grâce à une frappe précise de Yanis Cimignani. Treize minutes plus tard, à la 24e, l'expérimenté Ezgjan Alioski a doublé la mise (2-0) ;

La passe décisive de Karimov : À la 32e minute de la rencontre, Behruz Karimov a prolongé une superbe attaque par une passe décisive, et après son centre, Daniel dos Santos a trompé le gardien adverse pour porter le score à 3-0 ;

Une fin maîtrisée : Ayant déjà répondu à toutes les questions dès la première période, Lugano a maintenu sa domination lors de la seconde mi-temps.

Lugano, leader incontesté du classement

Cette large victoire propulse le club suisse au sommet du classement général :

Résultat à 100 % : Lugano a remporté ses 3 premiers matchs de la phase de ligue de la Ligue Conférence, accumulant le maximum de 9 points ;

1re place et régularité : L'équipe, qui affiche un jeu constant, est seule en tête du classement général du tournoi.

Feuille de match : UEFA Ligue Conférence, 3e journée

Lugano (Suisse) – Kauno Zalgiris (Lituanie) 3-0 (3-0)

Buts : Yanis Cimignani (11), Ezgjan Alioski (24), Daniel dos Santos (32).

Passe décisive : Behruz Karimov (32).

De tels pas assurés des jeunes talents ouzbeks sur les terrains européens ouvrent de nouveaux horizons pour le développement de notre football national.