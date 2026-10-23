Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 5-2 face à Getafe à Madrid

·100·Sport
Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 5-2 face à Getafe à Madrid

Lors de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa Conference League, l'une des plus grandes sensations de la semaine sur les pelouses européennes a eu lieu. Le club suisse Lugano a rendu visite à un représentant sérieux de la Liga en Espagne, Getafe et a surpris tout le monde en écrasant son adversaire sur le score de 5-2.

Pour les passionnés de football ouzbeks, le point marquant est que le défenseur de notre équipe nationale, Behruz Karimov a pris une part active à cette victoire historique.

But rapide, remontada et intensité en première mi-temps

La rencontre, disputée près de Madrid, a débuté sur un rythme effréné avec un score qui a basculé en quelques minutes :

  • Le premier coup des Espagnols : Dès la 2e minute, Iván Azón a donné l'avantage à Getafe ;

  • La réponse de Lugano : Avant même que les hôtes ne profitent de leur joie, Albian Ajeti a rétabli l'équilibre à la 3e minute. Quatre minutes plus tard, à la 7e, Yanis Cimignani a donné l'avantage aux visiteurs, puis à la 26e, Ajeti a signé un doublé, permettant aux Suisses de rentrer aux vestiaires avec une avance de 3-1.

5-2 et l'entrée en jeu de Behruz Karimov

En seconde période, Lugano n'a pas relâché la pression :

  • Les buts qui ont scellé la victoire : À la 50e minute, Uran Bislimi a porté le score à 4-1. À la 74e minute, l'attaquant des hôtes Borja Mayoral a réduit l'écart (2-4) ;

  • L'action de notre légionnaire : Après le but de Getafe, à la 75e minute, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov est entré en jeu pour renforcer la défense et a réalisé une performance solide jusqu'au coup de sifflet final ;

  • Le point final : Dans le temps additionnel, à la 90+2e minute, Kevin Behrens a inscrit le dernier but du match — 5-2.

Getafe — Lugano 2-5 (Résumé du match)

  • Compétition : UEFA Europa Conference League, phase de ligue, 2e journée ;

  • Buts : Iván Azón (2), Borja Mayoral (74) — Albian Ajeti (3, 26 doublé), Yanis Cimignani (7), Uran Bislimi (50), Kevin Behrens (90+2).

Après cette large et convaincante victoire en déplacement en Espagne, Lugano porte son total à 6 points et grimpe directement à la 2e place du classement général de la Conference League.

UEFA Europa Conference LeagueBehruz KarimovLuganoGetafeFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?Quelle note pour le premier match de Behruz Karimov en coupe d'Europe ?16 octobre 07:00Le Lugano de Behruz Karimov s'impose 4-0 contre Pully en Coupe de SuisseLe Lugano de Behruz Karimov s'impose 4-0 contre Pully en Coupe de Suisse18 octobre 20:13Getafe - Lugano : compositions et directGetafe - Lugano : compositions et directHier 20:57Lugano bat l'Étoile rouge à domicile — Les résultats majeurs de la 1ère journée de la Ligue ConférenceLugano bat l'Étoile rouge à domicile — Les résultats majeurs de la 1ère journée de la Ligue Conférence15 octobre 23:59«Cascade de feintes et centre chirurgical» : Behruz Karimov, 19 ans, brille à nouveau en Suisse«Cascade de feintes et centre chirurgical» : Behruz Karimov, 19 ans, brille à nouveau en Suisse22 septembre 06:40Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)20 septembre 22:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran