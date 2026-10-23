Lors de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Europa Conference League, l'une des plus grandes sensations de la semaine sur les pelouses européennes a eu lieu. Le club suisse Lugano a rendu visite à un représentant sérieux de la Liga en Espagne, Getafe et a surpris tout le monde en écrasant son adversaire sur le score de 5-2.

Pour les passionnés de football ouzbeks, le point marquant est que le défenseur de notre équipe nationale, Behruz Karimov a pris une part active à cette victoire historique.

But rapide, remontada et intensité en première mi-temps

La rencontre, disputée près de Madrid, a débuté sur un rythme effréné avec un score qui a basculé en quelques minutes :

Le premier coup des Espagnols : Dès la 2e minute, Iván Azón a donné l'avantage à Getafe ;

La réponse de Lugano : Avant même que les hôtes ne profitent de leur joie, Albian Ajeti a rétabli l'équilibre à la 3e minute. Quatre minutes plus tard, à la 7e, Yanis Cimignani a donné l'avantage aux visiteurs, puis à la 26e, Ajeti a signé un doublé, permettant aux Suisses de rentrer aux vestiaires avec une avance de 3-1.

5-2 et l'entrée en jeu de Behruz Karimov

En seconde période, Lugano n'a pas relâché la pression :

Les buts qui ont scellé la victoire : À la 50e minute, Uran Bislimi a porté le score à 4-1. À la 74e minute, l'attaquant des hôtes Borja Mayoral a réduit l'écart (2-4) ;

L'action de notre légionnaire : Après le but de Getafe, à la 75e minute, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov est entré en jeu pour renforcer la défense et a réalisé une performance solide jusqu'au coup de sifflet final ;

Le point final : Dans le temps additionnel, à la 90+2e minute, Kevin Behrens a inscrit le dernier but du match — 5-2.

Getafe — Lugano 2-5 (Résumé du match)

Compétition : UEFA Europa Conference League, phase de ligue, 2e journée ;

Buts : Iván Azón (2), Borja Mayoral (74) — Albian Ajeti (3, 26 doublé), Yanis Cimignani (7), Uran Bislimi (50), Kevin Behrens (90+2).

Après cette large et convaincante victoire en déplacement en Espagne, Lugano porte son total à 6 points et grimpe directement à la 2e place du classement général de la Conference League.