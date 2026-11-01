Lors de la 12e journée de la Super League suisse, le leader du championnat, Lugano, a accueilli l'un des clubs les plus titrés du pays, le FC Bâle, et a remporté une victoire importante sur le score de 2-1.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov est entré en jeu en tant que remplaçant lors de ce match décisif, contribuant à préserver l'avantage de son équipe.

Intensité en première période : 3 buts et des moments décisifs

Le match au stade AIL Arena a démarré sur un rythme effréné :

Buts rapides (10e et 27e minutes) : Les hôtes ont entamé la rencontre avec détermination, ouvrant le score dès la 10e minute grâce à une frappe précise de dos Santos. À la 27e minute, Chiminyani a doublé la mise — 2-0 ;

La réponse du FC Bâle (37e minute) : Les visiteurs, refusant de baisser les bras, ont réduit l'écart à la 37e minute par un but d'Otele — 2-1 ;

L'entrée en jeu de Karimov (73e minute) : En seconde période, afin de renforcer la défense et de repousser la pression adverse, le staff technique a fait entrer notre compatriote Behruz Karimov à la 73e minute. Le défenseur a fait preuve de solidité jusqu'au coup de sifflet final, participant activement à la victoire.

Un écart de 9 points au classement

Ce succès conforte la position de Lugano dans la course au titre :

Lugano : Avec 34 points, les locaux consolident leur première place et comptent désormais 9 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, le club des Young Boys ;

FC Bâle : Avec 14 points, les visiteurs chutent à la 7e place du classement après cette défaite.

Feuille de match :

Super League suisse. 12e journée

Lugano — FC Bâle 2-1

Date et lieu : 1er novembre, AIL Arena

Buteurs : dos Santos 10e, Chiminyani 27e — Otele 37e.

Composition de Lugano :

von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix (Bisshel, 51e), Grgic, Zanotti, Bislimi, dos Santos (Pilstrom, 75e), Chiminyani, Moncada (Castro 21e, KARIMOV 73e), Berens (Ajeti, 73e).