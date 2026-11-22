But de la victoire à la 83e minute : comment Lugano a triomphé sans Behruz Karimov
Lors de la 14e journée du championnat suisse, le leader du classement, Lugano a remporté une victoire difficile à domicile, au stade Cornaredo , face à Grasshopper sur le score de 2-1.
La seconde période a été marquée par une intensité offensive : à la 51e minute, dos Santos a ouvert le score pour les locaux. Bien que Bettkober ait égalisé à la 71e minute, une réalisation décisive de Castroà la 83e minute a offert les trois points à Lugano.
Behruz Karimov et la situation au classement
Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov , a manqué cette rencontre en raison d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes.
Grâce à ce succès, Lugano porte son total à 37 points , consolidant sa place de leader et maintenant une avance de 6 pointssur Young Boys, deuxième. Grasshopper reste 11e avec 11 points .
Statistiques
Lugano
Grasshopper
Score final
2
1
Buteurs
dos Santos (51'), Castro (83')
Bettkober (71')
Classement / Points
1er (37 points)
10e (11 points)
Détails du match
Super League suisse. 14e journée
Lugano — Grasshopper 2:1
21 novembre, Cornaredo
Buts : dos Santos (51), Castro (83) — Bettkober (71).
Selon vous, le retour de Behruz Karimov renforcera-t-il la solidité défensive de Lugano pour la suite de la course au titre ? Donnez votre avis en commentaire !
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