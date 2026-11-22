Lors de la 14e journée du championnat suisse, le leader du classement, Lugano a remporté une victoire difficile à domicile, au stade Cornaredo , face à Grasshopper sur le score de 2-1.

La seconde période a été marquée par une intensité offensive : à la 51e minute, dos Santos a ouvert le score pour les locaux. Bien que Bettkober ait égalisé à la 71e minute, une réalisation décisive de Castroà la 83e minute a offert les trois points à Lugano.

Behruz Karimov et la situation au classement

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov , a manqué cette rencontre en raison d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes.