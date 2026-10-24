Où et quand auront lieu les demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan ? La PFL annonce une décision controversée

La Ligue de football professionnel (PFL) a officiellement annoncé les dates des demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan ainsi que les stades qui accueilleront les rencontres.

En raison de changements dans le calendrier et la logistique de la compétition, de travaux de rénovation dans les stades et du vote des clubs, les demi-finales se joueront sur terrain neutre.

Demi-finales : deux chocs brûlants le 24 novembre

Conformément à l'accord entre la PFL et les clubs qualifiés, les deux demi-finales se dérouleront après la trêve internationale de novembre — le 24 novembre :

Andijon — Lokomotiv : Le match aura lieu au stade OKMK à Olmaliq ;

OKMK — Navbahor : La rencontre sera organisée au stade Lokomotiv à Tachkent.

Pourquoi le plan centralisé à Tachkent a-t-il changé ?

Initialement, il était prévu que les matchs décisifs jusqu'à la finale se déroulent de manière centralisée dans la capitale. Cependant, les facteurs suivants ont influencé le processus :

Fermeture des stades : Les pelouses des principales arènes de Tachkent — Bunyodkor, Jar et Olimpiya — sont fermées pour rénovation, tandis que des travaux sur les tribunes se poursuivent au stade Pakhtakor ;

Rejet de l'option de la vallée : La Ligue avait proposé d'organiser les demi-finales à Namangan et Fergana, et de confier la finale au stade Markaziy de Namangan. Mais cela nécessitait l'accord total des 4 clubs. La proposition a été rejetée car Andijon, OKMK et Lokomotiv ont voté pour maintenir le plan initial ;

Facteur des compétitions internationales : L'élimination de Pakhtakor et Nasaf en 8e de finale, et de Neftchi en quarts, a libéré des dates favorables dans le calendrier pour les demi-finalistes.

Où et quand aura lieu la finale ? Deux scénarios possibles

Le lieu de la finale dépendra directement des résultats des demi-finales :