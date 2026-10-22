Beşiktaş - Crystal Palace : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Beşiktaş et Crystal Palace débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Beşiktaş : 1. Nübel A., 50. Akdağ U., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 29. Fakili İ., 8. Kayra Yılmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi W. (capitaine), 9. Oh Hyeon-gyu, 11. Ouattara K., 19. Trossard L.

Remplaçants de Beşiktaş : 12. Agbadou E., 80. Alemdar D., 18. Černý V., 90. Kılıçsoy S., 62. Murillo M., 15. Olaitan J., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 53. Topçu E., 28. Vlahović D., 33. Yılmaz R.

Entraîneur de Beşiktaş : Italiano V.

Composition de départ de Crystal Palace : 44. Benítez W., 6. Guéhi M., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 14. Mateta J.-P., 11. McNeil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 20. Wharton A. (capitaine).

Remplaçants de Crystal Palace : 21. Ahamada N., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilwell B., 19. Hughes W., 37. King G., 22. Larsen J., 31. Matthews R., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Entraîneur de Crystal Palace : Sage P.