Angleterre Premier LeagueLors de la 11e journée, Chelsea a subi une lourde défaite à domicile face à Leeds. Les Londoniens se sont inclinés 1-4 à Stamford Bridge. Après ce résultat, l'équipe d'Alonso, qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs, chute à la 8e place du classement.

Dès les premières minutes, les visiteurs ont montré qu'ils n'étaient pas venus pour éviter la défaite, mais pour gagner. Bien que Chelsea ait ouvert le score grâce à Emega, cet avantage fut de courte durée.

À la 25e minute, Emega a donné l'avantage aux Londoniens. Mais seulement trois minutes plus tard, Okafor a égalisé. La première mi-temps s'est donc terminée sur le score de 1-1.

Leeds punit Chelsea en seconde période

Après la pause, les visiteurs ont intensifié leur pressing offensif. À la 53e minute, Dominic Calvert-Lewin a transformé un penalty, permettant à Leeds de prendre l'avantage.

Six minutes plus tard, Okafor a inscrit son deuxième but, creusant l'écart. À la 90+1e minute, Aaronson a scellé le score final : 1-4.

Leeds repart de Londres avec trois points précieux, tandis que Chelsea subit une lourde défaite devant ses supporters.

Des résultats instables pour Chelsea

Battus pour la troisième fois lors des quatre derniers matchs de championnat, les hommes d'Alonso descendent à la 8e place avec 16 points.

Leeds, avec cette victoire, porte son total à 17 points et grimpe à la 6e place. Les visiteurs quittent Londres avec une victoire éclatante et une progression significative au classement.

Détails du match Chelsea — Leeds

Premier League, 11e journée

Chelsea — Leeds — 1-4

21 novembre. Stamford Bridge.

Buts: Emega (25e) — Okafor (28e, 59e), Calvert-Lewin (53e, s.p.), Aaronson (90+1e).

Chelsea : Martinez, Acheampong (Gusto, 73e), Fofana, Colwill, Chavarria (Kenda, 73e), Lavia, Caicedo (Henderson, 22e), Estevao (Neto, 64e), Palmer, Rogers, Emega (Welbeck, 63e).

Leeds : Trafford, Justin, Elvedi, Muharramovic, Bogle (Stach, 86e), Ampadu, Tanaka (Rodon, 86e), Gudmundsson (Bard, 90+1e), Longstaff (Wilson, 90+1e), Okafor (Aaronson, 73e), Calvert-Lewin.

Avertissements: Gudmundsson (37e), Lavia (48e), Bogle (68e), Longstaff (84e).

Résultat : Chelsea est 8e avec 16 points, Leeds est 6e avec 17 points.