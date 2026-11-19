Le nouveau manager de Manchester United, Mauricio Pochettino, entamera son mandat par l'un des duels les plus intenses du football anglais : un déplacement sur la pelouse de Liverpool. Alors que les Mancuniens stagnent dans le bas du classement de la Premier League, le technicien argentin a affirmé qu'il se rendait à Anfield avec l'intention de gagner.

Pochettino exige de ses joueurs qu'ils ne craignent pas l'adversaire, qu'ils prennent l'initiative et qu'ils produisent un jeu digne du statut historique de «Manchester United». Cependant, sa tâche est ardue : le nouvel entraîneur vient à peine de prendre les commandes, et son premier test se déroule chez un rival historique.

Quel est l'objectif de Pochettino à Anfield ?

Mauricio Pochettino a clairement exprimé ses intentions avant le choc contre Liverpool. Il a souligné que «Manchester United» ne se rendra pas sur le terrain pour simplement défendre ou éviter la défaite, mais pour jouer la victoire.

« Nous allons à Anfield avec l'intention de gagner, de jouer avec courage et de montrer qui est Manchester United. Nous devons agir avec détermination, prendre l'initiative, ne rien craindre et offrir une résistance digne de ce nom à une équipe aussi forte que Liverpool », a déclaré le technicien argentin.

Ces propos de Pochettino illustrent le style de jeu qu'il réclame à sa nouvelle équipe. Il souhaite que ses joueurs se sentent responsables non seulement du résultat, mais aussi de leur courage, de leur activité et de leur cohésion sur le terrain.

La situation est critique pour Manchester United

Les « Red Devils » ont connu un début de saison raté. Avec 8 points, l'équipe occupe la 18e place de la Premier League. Un tel résultat ne correspond absolument pas au statut du club ni aux attentes des supporters.

C'est pourquoi la nomination de Pochettino marque le début d'une nouvelle ère. On attend de lui qu'il améliore rapidement l'état psychologique des joueurs, qu'il structure le jeu collectif et qu'il redresse les résultats.

Le technicien argentin a toutefois reconnu qu'il est impossible de tout changer en un jour. Il vise à développer l'équipe étape par étape, à libérer le potentiel des joueurs et à restaurer la confiance en la victoire.

Quand aura lieu le premier test contre Liverpool ?

Le match entre Liverpool et Manchester United aura lieu le dimanche 22 novembre au stade d'Anfield. La rencontre débutera à 21h30 (heure de Tachkent).

Il s'agira du premier match officiel de Pochettino en tant qu'entraîneur de Manchester United. Il entame donc son aventure dans un derby sous haute tension.

Liverpool occupe la quatrième place du classement avec 18 points. Par conséquent, le classement, les performances saisonnières et l'avantage du terrain rendent le défi encore plus difficile pour Manchester United.

Pochettino pourra-t-il tenir sa promesse ?

La déclaration audacieuse du nouveau coach peut susciter de l'espoir chez les fans. Mais pour Manchester United, les résultats sur le terrain comptent désormais plus que les mots. Pochettino parviendra-t-il à unir ses joueurs autour d'un objectif commun en si peu de temps, et l'équipe répondra-t-elle à ses exigences à Anfield ? Réponse le 22 novembre.

Une chose est sûre : Pochettino ne veut pas commencer son mandat avec prudence, mais avec de grandes ambitions. Ce premier match à Anfield montrera à quelle vitesse ses plans peuvent se concrétiser.