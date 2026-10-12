Coventry – Newcastle : compositions et direct commenté

45+3⏱
La première mi-temps du match d'aujourd'hui est terminée.
45+1
Carl Rushworth (Coventry) a tenté un centre en retrait dans la surface, mais le ballon a été bloqué et dégagé.
45
2 minutes de temps additionnel ont été annoncées.
45+1
2 minutes de temps additionnel ont été annoncées.
44
Joe Willock (Newcastle United) décoche une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface, mais son tir est bloqué par un défenseur.
43
Matías Fernández-Pardo (Newcastle United) fait preuve d'une belle technique dans la surface pour se mettre en position, mais sa frappe est sauvée sur la ligne par un défenseur, le gardien étant battu.
42
Matt Grimes (Coventry) commet une faute sur son adversaire, coup franc.
40
Joe Willock (Newcastle United) retient son adversaire pour l'empêcher de récupérer le ballon et commet une faute.
38
Corner. Une belle opportunité se présente pour Newcastle.
36
Joe Willock (Newcastle United) commet une faute et John Brooks siffle l'infraction.
33
Un bon dégagement du défenseur signifie que Newcastle ne tire rien de ce corner.
32
Harvey Barnes (Newcastle United) centre en retrait, mais le défenseur veille et écarte le danger.
32
Newcastle a joué un corner court au lieu de centrer dans la surface.
31
Newcastle contrôle le match au milieu de terrain grâce à une superbe maîtrise et des passes précises.
29
Sidiki Cherif (Coventry) s'est rétabli et a tiré depuis l'extérieur de la surface vers le coin inférieur droit, mais Lucas Hornicek a maîtrisé la situation et s'est emparé du ballon sans difficulté.
25
Newcastle va tenter de profiter d'un coup franc dangereux près de la touche.
24
Matt Grimes (Coventry) aurait dû savoir que ce geste était contraire au règlement. Il est allé au duel beaucoup trop imprudemment, ne laissant pas d'autre choix à John Brooks que de siffler.
20
Jacob Murphy (Newcastle United) est signalé hors-jeu.
18
Coventry - Newcastle. Score : 1-0. Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United) a centré, mais le ballon n'a trouvé aucun de ses coéquipiers.
16
Joe Willock (Newcastle United) est signalé hors-jeu par l'assistant.
13
Harvey Barnes (Newcastle United) a reçu une passe précise et a eu assez de temps dans la surface pour décocher un tir rasant au centre du but. Carl Rushworth a anticipé et a réalisé un arrêt brillant.
13
Newcastle fait tourner le ballon sur le terrain et garde le contrôle. Cependant, l'adversaire a intercepté la passe et la situation a changé.
11
Harvey Barnes (Newcastle United) est signalé hors-jeu lors d'une course.
11
Superbe raid solitaire de Harvey Barnes (Newcastle United) qui n'aboutit pas, sa frappe à l'entrée de la surface étant bloquée par un défenseur.
9
Nico (Newcastle United) fait faute et Jon Brooks siffle l'infraction.
6⚽1-0
But ! Jack Rudoni (Coventry) transforme superbement le penalty dans le petit ko inférieur droit, le gardien Lucas Hornicek n'a aucune chance !
6⚽1-0
Jack Rudoni (Coventry) transforme son penalty et marque !
6
Jack Ruddy (Coventry) s'avance vers le point de penalty, c'est lui qui va tirer.
5🎯
Lucas Hornicek (Newcastle United) s'est jeté imprudemment sur les jambes de son adversaire et a eu beaucoup de chance d'échapper à la sanction. John Brooks a sifflé la faute mais a épargné son carton cette fois. Coventry obtient un penalty. Une belle occasion de marquer !
2
Yoane Wissa (Newcastle United) se jette dans les pieds de son adversaire mais le touche. L'arbitre siffle une faute. Coventry va donner le coup franc.
1
Jacob Murphy (Newcastle United) se rend coupable d'un jeu dangereux. Jon Brooks siffle une faute.
1⏱
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
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Newcastle donne le coup d'envoi du match.
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L'arbitrage du match d'aujourd'hui a été confié à John Brooks.
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Les compositions de départ pour ce match sont annoncées.
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Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrirons les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez.
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