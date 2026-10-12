Coventry – Newcastle : compositions et direct commenté

Le match Coventry – Newcastle, comptant pour la Premier League, débutera le 13 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Coventry : 19. Rushworth C., 27. van Ewijk M., 2. Pinnock E., 4. Thomas B., 3. Dasilva J., 8. Irenki K., 6. Grimes M. (capitaine), 23. Thomas-Asante B., 5. Rudoni J., 10. Mason-Clark E., 49. Sharif S.

Remplaçants de Coventry : 25. Bentley D., 34. Gboho Y., 38. Hamer G., 22. Latibeaudiere J., 12. Mfuni S., 16. Oneka F., 7. Sakamoto T., 9. Simms E., 29. Thorpe V.

Entraîneur de Coventry : Lampard F.

Composition de départ de Newcastle : 21. Hornicek L., 67. Miley L., 12. Thiaw M. (capitaine), 4. Botman S., 3. Hall L., 6. Nico, 28. Willock J., 23. Murphy J., 9. Wissa Y., 11. Barnes H., 20. Fernandez-Pardo M.

Remplaçants de Newcastle : 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 7. Joelinton, 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.

Entraîneur de Newcastle : Jaissle M.