Tournant inattendu en Premier League : Brighton dépasse City, Liverpool dans le top 4

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Tournant inattendu en Premier League : Brighton dépasse City, Liverpool dans le top 4

La 10e journée de Premier League s'est achevée sur une série de résultats marquants et surprenants.

Auteur de la plus grande sensation de la journée, Brighton a battu Brentford à domicile, dépassant ainsi Manchester City, en crise, pour grimper à la 2e place du classement.Manchester CityParallèlement, Liverpool s'est imposé 3-1 sur le terrain de Crystal Palace, intégrant ainsi le top 4.

Victoire à Selhurst Park : les buts de Mac Allister, Wirtz et Isak

Liverpool a maîtrisé son sujet à l'extérieur pour décrocher trois points cruciaux :

  • Ouverture du score : À la 40e minute, Alexis Mac Allister a donné l'avantage aux Reds d'une frappe précise — 0-1 ;

  • Le talent des nouvelles stars : En seconde période, Florian Wirtz a doublé la mise à la 54e minute, puis Alexander Isak a scellé le sort du match à la 89e minute — 0-3 ;

  • Penalty en fin de match : Les hôtes ont seulement réussi à réduire l'écart dans le temps additionnel (90+5e) grâce à un penalty transformé par Eddie Nketiah — 1-3.

Tous les résultats de la 10e journée

  • Crystal Palace — Liverpool 1-3

    Buts : Nketiah (90+5, s.p.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89).

    Crystal Palace : Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72).

    Liverpool : Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Gakpo, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoa, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1).

    Avertissements : Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).

  • Brighton — Brentford 2-0

    Buts : Gomez (15), Gross (42, s.p.).

    Expulsion : Thiago (23, Brentford).

    (Brighton a assuré sa victoire dès la première mi-temps, profitant de l'infériorité numérique de l'adversaire dès la 23e minute).

  • Ipswich — Bournemouth 1-2

    Buts : Clarke (73, s.p.) — Evanilson (5), Davis (46, c.s.c.).

    (Bournemouth a arraché une victoire difficile à l'extérieur grâce à un but rapide et un but contre son camp en début de seconde période).

Situation au classement

Ces résultats ont provoqué des changements significatifs en haut du tableau :

Rang

Équipe

Matchs

Points

Statut / Évolution

1

Arsenal

10

27

Leader solitaire

2

Brighton

10

22

Passe City et monte à la 2e place

3

Manchester CityManchester City

10

21

Chute à la 3e place après une 3e défaite

4

Liverpool

10

18

Intègre le top 4 après sa victoire

7

Bournemouth

10

15

7e place après une victoire à l'extérieur

8

Brentford

10

14

Reste à la 8e place après la défaite

14

Ipswich

10

11

En danger dans le bas du tableau

20

Crystal Palace

10

7

Reste lanterne rouge du championnat

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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