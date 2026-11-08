Tournant inattendu en Premier League : Brighton dépasse City, Liverpool dans le top 4

La 10e journée de Premier League s'est achevée sur une série de résultats marquants et surprenants.

Auteur de la plus grande sensation de la journée, Brighton a battu Brentford à domicile, dépassant ainsi Manchester City, en crise, pour grimper à la 2e place du classement.Manchester CityParallèlement, Liverpool s'est imposé 3-1 sur le terrain de Crystal Palace, intégrant ainsi le top 4.

Victoire à Selhurst Park : les buts de Mac Allister, Wirtz et Isak

Liverpool a maîtrisé son sujet à l'extérieur pour décrocher trois points cruciaux :

Ouverture du score : À la 40e minute, Alexis Mac Allister a donné l'avantage aux Reds d'une frappe précise — 0-1 ;

Le talent des nouvelles stars : En seconde période, Florian Wirtz a doublé la mise à la 54e minute, puis Alexander Isak a scellé le sort du match à la 89e minute — 0-3 ;

Penalty en fin de match : Les hôtes ont seulement réussi à réduire l'écart dans le temps additionnel (90+5e) grâce à un penalty transformé par Eddie Nketiah — 1-3.

Tous les résultats de la 10e journée

Crystal Palace — Liverpool 1-3 Buts : Nketiah (90+5, s.p.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89). Crystal Palace : Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72). Liverpool : Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Gakpo, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoa, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1). Avertissements : Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).

Brighton — Brentford 2-0 Buts : Gomez (15), Gross (42, s.p.). Expulsion : Thiago (23, Brentford). (Brighton a assuré sa victoire dès la première mi-temps, profitant de l'infériorité numérique de l'adversaire dès la 23e minute).

Ipswich — Bournemouth 1-2 Buts : Clarke (73, s.p.) — Evanilson (5), Davis (46, c.s.c.). (Bournemouth a arraché une victoire difficile à l'extérieur grâce à un but rapide et un but contre son camp en début de seconde période).

Situation au classement

Ces résultats ont provoqué des changements significatifs en haut du tableau :