Tournant inattendu en Premier League : Brighton dépasse City, Liverpool dans le top 4
La 10e journée de Premier League s'est achevée sur une série de résultats marquants et surprenants.
Auteur de la plus grande sensation de la journée, Brighton a battu Brentford à domicile, dépassant ainsi Manchester City, en crise, pour grimper à la 2e place du classement.Manchester CityParallèlement, Liverpool s'est imposé 3-1 sur le terrain de Crystal Palace, intégrant ainsi le top 4.
Victoire à Selhurst Park : les buts de Mac Allister, Wirtz et Isak
Liverpool a maîtrisé son sujet à l'extérieur pour décrocher trois points cruciaux :
Ouverture du score : À la 40e minute, Alexis Mac Allister a donné l'avantage aux Reds d'une frappe précise — 0-1 ;
Le talent des nouvelles stars : En seconde période, Florian Wirtz a doublé la mise à la 54e minute, puis Alexander Isak a scellé le sort du match à la 89e minute — 0-3 ;
Penalty en fin de match : Les hôtes ont seulement réussi à réduire l'écart dans le temps additionnel (90+5e) grâce à un penalty transformé par Eddie Nketiah — 1-3.
Tous les résultats de la 10e journée
Crystal Palace — Liverpool 1-3
Buts : Nketiah (90+5, s.p.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89).
Crystal Palace : Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72).
Liverpool : Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Gakpo, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoa, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1).
Avertissements : Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).
Brighton — Brentford 2-0
Buts : Gomez (15), Gross (42, s.p.).
Expulsion : Thiago (23, Brentford).
(Brighton a assuré sa victoire dès la première mi-temps, profitant de l'infériorité numérique de l'adversaire dès la 23e minute).
Ipswich — Bournemouth 1-2
Buts : Clarke (73, s.p.) — Evanilson (5), Davis (46, c.s.c.).
(Bournemouth a arraché une victoire difficile à l'extérieur grâce à un but rapide et un but contre son camp en début de seconde période).
Situation au classement
Ces résultats ont provoqué des changements significatifs en haut du tableau :
Rang
Équipe
Matchs
Points
Statut / Évolution
1
Arsenal
10
27
Leader solitaire
2
Brighton
10
22
Passe City et monte à la 2e place
3
Manchester CityManchester City
10
21
Chute à la 3e place après une 3e défaite
4
Liverpool
10
18
Intègre le top 4 après sa victoire
7
Bournemouth
10
15
7e place après une victoire à l'extérieur
8
Brentford
10
14
Reste à la 8e place après la défaite
14
Ipswich
10
11
En danger dans le bas du tableau
20
Crystal Palace
10
7
Reste lanterne rouge du championnat
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