Newcastle — Aston Villa : compositions et direct commenté

Le match entre Newcastle et Aston Villa, comptant pour la Premier League, débutera le 17 octobre à 21h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Newcastle : 21. Hornicek L., 11. Barnes H., 4. Botman S., 20. Fernandez-Pardo M., 3. Hall L., 7. Joelinton (capitaine), 67. Miley L., 6. Nico, 12. Thiaw M., 28. Willock J., 9. Wissa Y.

Remplaçants de Newcastle : 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 23. Murphy J., 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.

Entraîneur de Newcastle : Jaissle M.

Composition de départ d'Aston Villa : 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendía E., 2. Cash M., 11. Jackson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelöf V., 44. Manzambi J., 5. Mings T. (capitaine), 29. Wan-Bissaka A.

Remplaçants d'Aston Villa : 6. Barkley R., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. McGinn J., 14. Torres P.

Entraîneur d'Aston Villa : Emery U.