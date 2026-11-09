Pourquoi Iraola était-il mécontent après la victoire contre Crystal Palace ?

Lors d'une rencontre passionnante comptant pour la 10e journée de Premier League, Liverpool a remporté une victoire convaincante 3-1 à l'extérieur contreCrystal Palace.

Sur fond d'échec en coupe d'Europe et d'un calendrier de déplacements difficile, l'entraîneur des Reds, Andoni Iraola a participé à la conférence de presse d'après-match, soulignant la valeur de cette victoire importante, l'héroïsme du gardien Alisson, mais aussi son mécontentement concernant le penalty concédé dans les dernières minutes.

Déplacements difficiles et l'arrêt décisif d'Alisson

L'entraîneur principal a souligné à quel point la récupération mentale de l'équipe après la défaite sur la scène européenne a été difficile :

Réaction après la défaite : « Après la défaite en Turquie, cette victoire était indispensable. Nous sommes rentrés tard jeudi après un voyage éprouvant et nous avons enchaîné directement avec un match à l'extérieur. Il est toujours crucial de trouver le moyen de prendre trois points dans des stades aussi complexes » ;

L'intrigue de la première mi-temps : « La première période a été très ouverte et intense, les deux équipes se sont créé des occasions. À ce moment-là, l'arrêt d'Alisson a été décisif pour le sort du match. Ouvrir le score avant la pause nous a donné un avantage psychologique ».

« Malgré le 3-0, ce ne fut pas facile » : L'amertume du penalty en fin de match

Bien que l'équipe ait été tactiquement parfaite en seconde période, un léger manque de concentration dans les dernières minutes a affecté l'humeur de l'entraîneur :

Contrôle du match : « En seconde période, nous avons été beaucoup plus solides défensivement et nous avons pris le contrôle total. Malgré le score de 3-0, le match n'a jamais été facile » ;

La fin du « clean sheet » : « Je suis un peu déçu par le penalty accordé contre nous dans les dernières minutes. Même si cela n'a pas affecté le résultat, il était très important de finir sans encaisser de but dans ce genre de match ».

Classement après la 10e journée de Premier League : Leaders et course

Après cette victoire, Liverpool a consolidé sa place dans le groupe de tête :

Rang Club Points Statut / Position 1 Arsenal 27 Leader du championnat 2–3 Poursuivants 21–22 Dans la course au titre 4 Liverpool 18 Solidement installé dans le top 4

Alors qu'Arsenal continue de mener avec 27 points, Liverpool, avec 18 points, occupe la quatrième place et poursuit sa lutte acharnée pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.