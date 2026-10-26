L'intrigue est de retour dans le « El Clásico » : Mourinho révèle comment il a vaincu le FC Barcelone

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L'intrigue est de retour dans le « El Clásico » : Mourinho révèle comment il a vaincu le FC Barcelone

Le choc central de la Liga espagnole — le dernier « El Clásico » sans compromis disputé au Camp Nou — a tourné en faveur du Real Madrid. Les protégés de José Mourinho ont surpris leur rival historique, le FC Barcelone, sur le score de 2-1 à l'extérieur, relançant ainsi la course au titre.

Si cette victoire inflige au FC Barcelone sa première défaite de la saison, elle permet au « club royal » de réduire l'écart avec le leader à seulement trois points.

Le doublé décisif de Mbappé et trois points cruciaux

La rencontre a été, comme prévu, marquée par une grande intensité et des attaques tranchantes des deux côtés :

  • L'intrigue de la première mi-temps : En fin de mi-temps, la star française des Madrilènes, Kylian Mbappé, a profité d'un espace dans la défense adverse pour ouvrir le score et permettre à son équipe de rentrer aux vestiaires avec l'avantage ;

  • La réponse du FC Barcelone et le second coup : Bien que les Catalans aient rétabli l'équilibre en seconde période, Mbappé est revenu sur le devant de la scène juste avant la fin du match. L'attaquant français a inscrit son deuxième but, signant un doublé et scellant le sort de la rencontre ;

  • Situation au classement : Grâce aux trois points précieux remportés, le club madrilène a réduit l'écart avec le leader à 3 points, maximisant ainsi l'intrigue dans la course au titre.

« La clé de la victoire est la préparation mentale » : Les confidences de José Mourinho

Après le match, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a révélé lors de la conférence de presse les secrets de la victoire de son équipe :

  • Solidarité et force mentale : « Si vous me demandez quelle est la clé de la victoire d'aujourd'hui, c'est avant tout la préparation mentale de l'équipe. La confiance et la solidarité montrées sur le terrain méritent une mention spéciale », a déclaré Mourinho ;

  • Tactique et discipline de fer : L'entraîneur a souligné qu'un système basé sur une haute compétence et le respect inconditionnel des consignes tactiques s'est formé au sein de l'équipe, quel que soit le onze de départ ;

  • La poursuite de l'objectif : Le technicien portugais a affirmé que la soif insatiable de victoire et la détermination de ses joueurs les ont menés à ce succès important.

Résultats du match

Indicateur

FC Barcelone

Real Madrid

Score

1

2

Buts

But en seconde période

Kylian Mbappé (fin de 1ère mi-temps, fin de 2ème mi-temps)

Compétition

La Liga

El Clásico

Impact sur le tournoi

Première défaite de la saison

L'écart réduit à 3 points

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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