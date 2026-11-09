«Je donne une note de 10 sur 10» : qu'a dit Flick sur la course au titre du FC Barcelone ?

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«Je donne une note de 10 sur 10» : qu'a dit Flick sur la course au titre du FC Barcelone ?

Après avoir remporté une victoire importante lors de la 12e journée du championnat d'Espagne, le club catalan du FC Barcelone aborde la trêve internationale de la FIFA en tant que leader incontesté du classement.

L'entraîneur de l'équipe, Hans-Dieter Flick dans une brève mais riche interview accordée au prestigieux journal Marca a évalué ce résultat intermédiaire de manière maximale, tout en partageant ses inquiétudes concernant la charge de travail des joueurs en sélection.

« Sur une échelle de un à dix, c'est un 10 »

À la question des journalistessur « À quel point est-il important pour l'équipe d'aborder la trêve internationale en tant que leader de la Liga ? » le technicien allemand expérimenté a répondu avec détermination :

  • Note maximale : « Sur une échelle de un à dix, je donne un 10 », a souligné Flick, exprimant sa pleine satisfaction quant aux résultats obtenus par son équipe ;

  • Convocations internationales et facteur fatigue : L'entraîneur n'a pas nié que le départ des stars de l'équipe première vers leurs sélections nationales pourrait affecter le rythme de l'équipe : « Certains de nos joueurs partent maintenant rejoindre leurs équipes nationales. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir gérer ces situations et, avant tout, se soucier de la condition physique des joueurs. »

Le haut du classement après la 12e journée de Liga

Les Catalans maintiennent une distance de sécurité avec leurs plus proches poursuivants :

Rang

Club

Points

Écart avec le leader

Statut

1

FC Barcelone

33

Leader du championnat

2

Real Madrid

30

-3 points

Principal poursuivant

3

Atlético Madrid

28

-5 points

En course pour le titre

Avantage psychologique dans la course au titre

Avec 33 points, le FC Barcelone devance les géants madrilènes : le Real de 3 points et l'Atlético de 5 points.

Disposer d'une telle avance avant la trêve internationale offre à l'équipe un avantage psychologique et de la sérénité. Parallèlement, la mission principale de Flick reste de faire revenir les joueurs sans blessures et en pleine forme après les dates FIFA.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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