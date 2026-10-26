Série interrompue : Flick explique ce qui a manqué au FC Barcelone face au Real Madrid

Après la défaite (1:2) lors du match intense contre le Real Madrid dans le cadre de la 10e journée de La Liga, l'entraîneur du FC Barcelone Hans-Dieter Flick s'est exprimé devant les journalistes, abordant ouvertement les raisons du match et l'état psychologique actuel de l'équipe.

Les Catalans restaient sur une série de 9 victoires consécutives cette saison, mais cette rencontre a marqué leur première défaite en La Liga. Reconnaissant que subir une deuxième défaite consécutive est une situation insatisfaisante, le technicien a souligné que ses joueurs manquaient de fraîcheur et de puissance physique au moment décisif.

Que s'est-il passé à 1:1 ? Les moments clés du match

L'entraîneur allemand a évalué le déroulement du match et les aspects tactiques comme suit :

Lacunes en première mi-temps : Flick a noté que l'équipe n'a pas pu jouer la première mi-temps comme prévu et a rencontré des difficultés à contrer les mouvements sans ballon de l'adversaire ;

Lenteur après l'égalisation : En seconde période, alors que le score était de 1:1, le FC Barcelone a tenté d'accentuer la pression, mais c'est précisément à ce moment-là que les joueurs ont manqué de fraîcheur et de rythme supplémentaire ;

Le haut niveau de l'adversaire : L'entraîneur a particulièrement salué la discipline et l'intelligence du club madrilène dans ses phases sans ballon ;

Calendrier chargé et facteur fatigue : La période des dernières semaines, notamment après le match difficile contre le Betis, a eu un impact physique sur l'équipe.

« Pas une tragédie, mais un moteur de croissance » : La conclusion de Flick

Malgré la défaite, l'entraîneur a rappelé que l'essentiel de la saison reste à jouer :

Analyse et conclusions : « La défaite fait partie intégrante du sport. Nous devons analyser la situation en profondeur, tirer les conclusions nécessaires et revenir plus forts », a déclaré Flick ;

Le temps de la réaction : Le coach catalan a indiqué que l'équipe doit se reposer, reprendre des forces et réagir dignement à ce coup d'arrêt inattendu ;

L'objectif reste inchangé : Il a été souligné que la défaite ne doit pas être perçue comme une tragédie, mais comme une leçon pour travailler sur les erreurs et se renforcer dans la longue course au titre.

Résultats du match phare de la 10e journée