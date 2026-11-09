José Mourinho nommé entraîneur du mois en Liga
La Liga espagnole a officiellement annoncé le nom du meilleur entraîneur du mois d'octobre. Ce prix prestigieux a été décerné au technicien expérimenté à la tête du Real Madrid, José Mourinho.
L'entraîneur portugais a remporté le prix après un vote officiel organisé par la ligue, devançant ses concurrents : l'entraîneur de la «Real Sociedad », Pellegrino Matarazzo, ainsi que l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone.
Le parcours parfait du Real en octobre
Sous la direction de Mourinho, le géant madrilène a réalisé un sans-faute en octobre, remportant tous ses matchs de Liga :
Victoire importante contre « Villarreal » (1:0) : Trois points obtenus grâce à une défense solide et une discipline tactique ;
Le carton contre « Séville » (4:1) : Un jeu offensif brillant et prolifique de la part des « Merengues » ;
Triomphe dramatique lors du Clasico (2:1) : La victoire contre le rival historique, le « FC Barcelone », dans un match intense, a été l'événement majeur du mois.
Chronique des victoires de José Mourinho en octobre
Adversaire
Score
Résultat
Contexte / Importance
« Villarreal »
1:0
Victoire
Déplacement difficile et clean sheet
« Séville »
4:1
Victoire
Domination totale de l'attaque
« FC Barcelone »
2:1
Victoire
Victoire décisive dans le Clasico
La course au titre en Liga
Cette série de victoires a considérablement renforcé la position du Real dans la course au titre :
Rang
Club
Matchs
Points
Statut
1
« FC Barcelone »
12
33
Leader du classement
2
« Real Madrid »
12
30
L'équipe de Mourinho à 3 points
3
« Atlético Madrid »
12
28
En lutte dans le trio de tête
Avec 30 points après 12 journées, le club madrilène occupe la deuxième place, à seulement 3 points du leader catalan, relançant le suspense pour le titre.
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