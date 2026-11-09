José Mourinho nommé entraîneur du mois en Liga

La Liga espagnole a officiellement annoncé le nom du meilleur entraîneur du mois d'octobre. Ce prix prestigieux a été décerné au technicien expérimenté à la tête du Real Madrid, José Mourinho.

L'entraîneur portugais a remporté le prix après un vote officiel organisé par la ligue, devançant ses concurrents : l'entraîneur de la «Real Sociedad », Pellegrino Matarazzo, ainsi que l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone.

Le parcours parfait du Real en octobre

Sous la direction de Mourinho, le géant madrilène a réalisé un sans-faute en octobre, remportant tous ses matchs de Liga :

Victoire importante contre « Villarreal » (1:0) : Trois points obtenus grâce à une défense solide et une discipline tactique ;

Le carton contre « Séville » (4:1) : Un jeu offensif brillant et prolifique de la part des « Merengues » ;

Triomphe dramatique lors du Clasico (2:1) : La victoire contre le rival historique, le « FC Barcelone », dans un match intense, a été l'événement majeur du mois.

Chronique des victoires de José Mourinho en octobre

Adversaire Score Résultat Contexte / Importance « Villarreal » 1:0 Victoire Déplacement difficile et clean sheet « Séville » 4:1 Victoire Domination totale de l'attaque « FC Barcelone » 2:1 Victoire Victoire décisive dans le Clasico

La course au titre en Liga

Cette série de victoires a considérablement renforcé la position du Real dans la course au titre :

Rang Club Matchs Points Statut 1 « FC Barcelone » 12 33 Leader du classement 2 « Real Madrid » 12 30 L'équipe de Mourinho à 3 points 3 « Atlético Madrid » 12 28 En lutte dans le trio de tête

Avec 30 points après 12 journées, le club madrilène occupe la deuxième place, à seulement 3 points du leader catalan, relançant le suspense pour le titre.