Les nommés pour le prix du meilleur entraîneur du mois en La Liga ont été annoncés
Le service de presse de la Liga espagnole a officiellement annoncé les noms des trois techniciens en lice pour le titre de meilleur entraîneur du championnat pour le mois de novembre.
Candidats en lice et état actuel des équipes
La liste comprend les entraîneurs des équipes ayant enregistré de bons résultats après 13 journées du championnat d'Espagne :
Entraîneur
Club
Classement après la 13e journée
Hans-Dieter Flick
FC Barcelona
36 points et occupe seul la tête du classement
José Mourinho
Real Madrid
Au classement à la deuxième place actuellement
José Alberto
Racing
Au classement du championnat septième place occupe
Rappelons que le service de presse du championnat d'Espagne avait déjà présenté la liste des candidats pour le prix du meilleur joueur du mois de novembre.
Selon vous, quel entraîneur remportera le prix du meilleur coach du mois de novembre : Hans-Dieter Flick, José Mourinho ou José Alberto ?
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