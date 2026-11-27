Le service de presse de la Liga espagnole a officiellement annoncé les noms des trois techniciens en lice pour le titre de meilleur entraîneur du championnat pour le mois de novembre.

Candidats en lice et état actuel des équipes

La liste comprend les entraîneurs des équipes ayant enregistré de bons résultats après 13 journées du championnat d'Espagne :

Entraîneur Club Classement après la 13e journée Hans-Dieter Flick FC Barcelona 36 points et occupe seul la tête du classement José Mourinho Real Madrid Au classement à la deuxième place actuellement José Alberto Racing Au classement du championnat septième place occupe

Rappelons que le service de presse du championnat d'Espagne avait déjà présenté la liste des candidats pour le prix du meilleur joueur du mois de novembre.

Selon vous, quel entraîneur remportera le prix du meilleur coach du mois de novembre : Hans-Dieter Flick, José Mourinho ou José Alberto ?

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