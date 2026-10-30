Flick et Deco travaillent sur un nouveau transfert : qui le FC Barcelone va-t-il recruter cet hiver ?

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Flick et Deco travaillent sur un nouveau transfert : qui le FC Barcelone va-t-il recruter cet hiver ?

Leader incontesté de la Liga, le FC Barcelone pourrait renforcer son effectif lors du mercato hivernal. L'entraîneur de l'équipe, Hansi Flick n'a pas exclu la possibilité de signer un nouveau défenseur central en janvier et a confirmé qu'il était en discussion active avec la direction du club à ce sujet.

Le technicien allemand a souligné que le renforcement constant de l'effectif est au cœur de la philosophie du club, ajoutant que si une opportunité se présente, le club est prêt à réaliser un nouveau transfert.

« Nous discutons chaque jour avec Deco et Bojan » : la déclaration de Flick

Les Catalans ont révélé leurs plans de transfert lors d'une conférence de presse :

  • Recherche constante : « J'en avais déjà parlé avant la fermeture du mercato : nous cherchons toujours des opportunités pour renforcer l'équipe. Nous suivons l'évolution de la situation », a déclaré Flick ;

  • Collaboration avec la direction : « Il reste encore quelques semaines avant l'ouverture du mercato hivernal. Chaque jour, nous discutons de divers sujets liés à l'effectif avec le directeur sportif Deco, Bojan Krkic et le staff technique. Si une opportunité d'ajouter un nouveau joueur se présente, nous la saisirons », a noté l'entraîneur.

Leadership en Liga et prochain test contre Alavés

Les Catalans continuent d'afficher un jeu très stable et prolifique dans le championnat national :

  • Leader au classement : Les hommes de Hansi Flick comptent actuellement 27 points et occupent seuls la tête du classement de la Liga ;

  • Prochain match : Le 31 octobre, dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone reçoit le club d'Alavés.

Pour alléger la charge de travail en défense et maintenir son avantage dans la course au titre, Flick et la cellule de recrutement du club ont fait de l'arrivée d'un défenseur central de qualité l'une de leurs priorités pour l'hiver.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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