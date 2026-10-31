Le FC Barcelone, leader incontesté de la Liga, a défini ses priorités avant le mercato hivernal. Le géant catalan souhaite renforcer considérablement sa ligne défensive afin de poursuivre sa lutte pour le titre et les compétitions européennes.

La priorité absolue pour la direction du club et le staff technique en janvier est de recruter un défenseur central expérimenté capable de solidifier la défense.

La vérité sur la défense latérale et le transfert de Pedro Porro

En plus de la défense centrale, les « Blaugranas » étudient également des options pour renouveler leurs postes de latéraux :

Le transfert de rêve : Selon les sources, la direction du FC Barcelone souhaite ardemment recruter le latéral du club londonien de Tottenham, Pedro Porro dans l'équipe ;

Complexité du transfert : Cependant, obtenir le talentueux défenseur espagnol lors du mercato hivernal reste une tâche extrêmement complexe sur les plans financier et organisationnel — le club londonien n'a pas l'intention de laisser partir facilement l'un de ses leaders en milieu de saison.

Situation en Liga et prochain test

L'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick affiche une forme très stable et prolifique en championnat national :

Leader du classement : Après 10 journées, le FC Barcelone totalise 27 points et conserve seul la tête du classement ;

Match d'aujourd'hui : Aujourd'hui, le 31 octobre, les Catalans accueillent le club d'Alavés dans le cadre de la 11e journée de Liga ;

Heure du match : Cette rencontre importante débutera à 01h00 heure de Tachkent (23h00 heure de Moscou).

Les recrues potentielles du mercato hivernal permettront à l'équipe de Hansi Flick de maintenir un rythme élevé lors de la phase décisive du printemps et d'assurer une stabilité défensive dans la course aux titres.