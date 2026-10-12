L'attaquant de l'Inter Miami et capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a annoncé qu'il participerait personnellement à la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026. LiveScore selon les informations publiées par, la star légendaire et sa famille ont officiellement confirmé leur présence à la soirée de gala.

La cérémonie de remise des prix aura lieu cette année le 26 octobre à Londres et le meilleur joueur de l'année y sera annoncé.

Les organisateurs maintiennent le suspense

Un grand intérêt et un mystère entourent la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial :

Le vote est clos : Le processus de détermination du vainqueur est déjà terminé, mais les résultats finaux restent, comme d'habitude, strictement confidentiels jusqu'aux minutes précédant l'événement ;

Messi viendra avec sa famille : Lionel MessiLa participation de à l'événement de Londres a alimenté les spéculations au sein de la communauté du football sur la possibilité qu'il remporte son neuvième Ballon d'Or, un record dans sa carrière.

Le prochain sommet du recordman et la Coupe du Monde

À ce jour, la star argentine a remporté le Ballon d'Or 8 fois, ce qui constitue un record absolu dans l'histoire du football :

Résultat historique : Aucun autre joueur n'a réussi à remporter ce trophée 8 fois ;

Succès en Coupe du Monde : Lors de la Coupe du Monde de cette année, Messi avec l'Argentine a atteint une fois de plus la finale avec l'équipe nationale, ne s'inclinant que lors du match décisif face à l'Espagne, se contentant de la médaille d'argent.

La cérémonie de remise des prix qui aura lieu le soir du 26 octobre à Londres apportera des réponses à toutes les questions : les records de Messi prendront-ils une nouvelle dimension ou une nouvelle génération de stars montera-t-elle sur le devant de la scène ?