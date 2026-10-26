Neftchi ouvre le score sur penalty, mais Al-Ittihad arrache la victoire en fin de match

Dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le club de Neftchi Ferghana a accueilli l'équipe saoudienne étoilée d'Al-Ittihad sur son terrain. Lors d'un match intense et disputé au stade Istiqlol, les visiteurs ont décroché une victoire renversante 2-1 grâce à un but décisif dans les dernières minutes.

Bien que les locaux, très actifs en début de rencontre, aient pris l'avantage sur penalty à la 17e minute, le club saoudien a réussi à égaliser avant de porter l'estocade finale en fin de match.

Chronique du match : Le penalty d'Iskanderov et la réponse des visiteurs

Au stade Istiqlol, les supporters ont assisté à une rencontre riche en intensité et en émotions :

17e minute — Le but de Jamshid Iskanderov : Dominateurs en début de match, les hôtes ont obtenu un penalty à la 17e minute. Jamshid Iskanderov l'a transformé avec sang-froid, permettant aux joueurs de Ferghana de prendre l'avantage ;

34e minute — Houssem Aouar égalise : Les Saoudiens ont rapidement cherché à reprendre le contrôle du jeu et, à la 34e minute, le talentueux milieu de terrain algérien Houssem Aouar a rétabli l'équilibre ;

90e minute — Le coup de grâce d'En-Nesyri : À l'approche de la fin du temps réglementaire, Youssef En-Nesyri, entré en jeu, a magnifiquement converti un coup franc pour offrir trois points précieux à Al-Ittihad.

Situation au classement et prochaine étape : Le voyage à Mascate

Ce résultat a eu un impact sur les chances des deux équipes dans la phase de groupes :

9e place : Après cette défaite, les hommes d'Islombek Ismoilov occupent la 9e place du classement avec 3 points ;

Un match crucial sur terrain neutre : L'équipe de Ferghana disputera son prochain match de la 4e journée le 2 novembre à l'extérieur contre le club iranien de Tractor ;

Mascate comme hôte : Cette rencontre se déroulera sur terrain neutre, à Mascate, la capitale d'Oman, et les points en jeu pourraient être décisifs pour la qualification en phase à élimination directe.

Ligue des champions Élite de l'AFC. Région Ouest. 3e journée