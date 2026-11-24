Emilian Karas révèle le problème de Pakhtakor après la défaite contre Al-Ittihad
Lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, le Pakhtakor Arabie saouditea été battu 0-2 par Al-Ittihad. Après la rencontre, l'entraîneur des Tachkentois, Emilian Karas, s'est exprimé sur les erreurs commises par l'équipe, les occasions manquées et les jeunes joueurs.
La situation du Pakhtakor en Ligue des champions de l'AFC Élite devient de plus en plus complexe. Lors du match disputé à Djeddah contre Al-Ittihad, l'équipe a mal entamé les deux mi-temps et n'a pas réussi à répondre aux buts adverses. L'entraîneur Emilian Karas n'a pas caché les raisons de la défaite : selon lui, l'équipe a manqué d'expérience et de maîtrise dans les moments décisifs.
Karas : « Nous avons commis des erreurs qui ont conduit aux buts »
Lors de la conférence de presse d'après-match, Emilian Karas a analysé la performance de son équipe. L'entraîneur a souligné que le Pakhtakor n'avait pas bien commencé les deux mi-temps, ce qui a permis à l'adversaire de marquer.
« Nous avons mal commencé les deux mi-temps et avons commis des erreurs qui ont mené aux buts. Ensuite, nous nous sommes repris.
Nous avons créé plusieurs occasions de but, mais nous avons manqué d'expérience et de maîtrise pour les concrétiser. Je félicite les hôtes pour leur victoire », a déclaré le technicien.
Il ressort des propos de Karas que le Pakhtakor a perdu non seulement à cause d'erreurs défensives, mais aussi par manque d'efficacité offensive.
Pourquoi l'entraîneur a-t-il effectué un changement dès la première mi-temps ?
Le coach du Pakhtakor a également expliqué pourquoi il avait effectué un changement précoce dans la composition. Selon lui, l'équipe devait être plus active en attaque pour renverser la situation.
« Nous avons procédé à un changement dès la première mi-temps car nous devions passer à l'offensive. Les jeunes joueurs de notre effectif acquièrent de l'expérience dans ce genre de rencontres », a expliqué Karas.
Ainsi, pour l'entraîneur, ce match était important non seulement pour le résultat, mais aussi pour le développement des jeunes joueurs lors de compétitions internationales de haut niveau.
Le Pakhtakor en difficulté au classement
Après la défaite contre Al-Ittihad, la situation des équipes au classement est la suivante :
Al-Ittihad — 7 points, 8e place ;
Pakhtakor — 2 points, 15e place.
Les prochains matchs de la compétition revêtent une importance capitale pour les joueurs de Tachkent. L'équipe a besoin de victoires pour combler son retard et préserver ses chances dans le tournoi.
Les « Lions » attendent un match crucial contre Tractor
Le Pakhtakor disputera son prochain match de Ligue des champions de l'AFC Élite le 7 décembre contre l'équipe iranienne de Tractor.
Le coup d'envoi est prévu à 18h45, heure de Tachkent. Ce match sera une opportunité importante pour les Tachkentois d'améliorer leur situation dans le tournoi.
Les protégés de Karas doivent tirer les leçons des erreurs commises à Djeddah et montrer un jeu plus efficace lors de la prochaine rencontre. Sinon, le destin de l'équipe dans la compétition pourrait devenir encore plus difficile.
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