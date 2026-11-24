Lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, le Pakhtakor Arabie saouditea été battu 0-2 par Al-Ittihad. Après la rencontre, l'entraîneur des Tachkentois, Emilian Karas, s'est exprimé sur les erreurs commises par l'équipe, les occasions manquées et les jeunes joueurs.

La situation du Pakhtakor en Ligue des champions de l'AFC Élite devient de plus en plus complexe. Lors du match disputé à Djeddah contre Al-Ittihad, l'équipe a mal entamé les deux mi-temps et n'a pas réussi à répondre aux buts adverses. L'entraîneur Emilian Karas n'a pas caché les raisons de la défaite : selon lui, l'équipe a manqué d'expérience et de maîtrise dans les moments décisifs.

Karas : « Nous avons commis des erreurs qui ont conduit aux buts »

Lors de la conférence de presse d'après-match, Emilian Karas a analysé la performance de son équipe. L'entraîneur a souligné que le Pakhtakor n'avait pas bien commencé les deux mi-temps, ce qui a permis à l'adversaire de marquer.