Drame à la 90+9e minute : Neftchi arrache un nul héroïque contre Tractor à Oman (vidéo)

Dans le cadre de la 4e journée de l'AFC Champions League Elite, le club ouzbek de Neftchi Fergana a disputé un match à l'extérieur à Oman contre la célèbre équipe iranienne de Tractor. La rencontre, disputée jusqu'aux dernières secondes, s'est soldée par un match nul dramatique de 2-2.

Alors que les joueurs de Fergana étaient très proches de la victoire face à un adversaire réduit à 10 en seconde période, un but encaissé à la 9e minute du temps additionnel a privé Neftchi de 3 points précieux.

Chronique du match : Expulsion, remplacements et un dénouement terrifiant après la 90e minute

Bien que la première mi-temps ait été prudente, les supporters ont assisté à un véritable thriller lors des 45 dernières minutes :

But rapide de Perica (55e minute) : Entré en jeu à la 54e minute, l'attaquant Stipe Perica a marqué une minute plus tard, donnant l'avantage à Neftchi — 0:1 ;

L'expulsion de Tractor (62e minute) : Le défenseur du club iranien, Farshad Faraji, a été expulsé pour une faute grossière, mettant Tractor dans une situation difficile ;

La réponse de Strkal (82e minute) : Malgré l'infériorité numérique, les hôtes ont intensifié leurs attaques et ont égalisé à la 82e minute grâce à une frappe précise de Tomislav Strkal — 1:1 ;

Le but de la victoire par Jovovic (90+4e minute) : Dans les derniers instants du temps additionnel, un autre légionnaire entré en jeu, Vladimir Jovovic, a trouvé le chemin des filets, offrant le but de la victoire au club de Fergana — 1:2 ;

Le choc de la 90+9e minute : Juste avant le coup de sifflet final, à la 90+9e minute, Masoud Zayerkazemayn a égalisé à nouveau, scellant le sort du match — 2:2.

Situation au classement

Après avoir obtenu 1 point lors de ce déplacement complexe à Oman, Neftchi porte son total à 4 points et conserve ses chances de qualification pour le tour suivant de l'AFC Champions League Elite.

Feuille de match officielle

AFC Champions League Elite, 4e journée

Tractor (Iran) — Neftchi (Ouzbékistan) 2:2

Buts : Tomislav Strkal 82, Masoud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Perica 55, Vladimir Jovovic 90+4.

Expulsion : Farshad Faraji 62 (Tractor).

Compositions :