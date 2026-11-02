Drame à la 90+9e minute : Neftchi arrache un nul héroïque contre Tractor à Oman (vidéo)
Dans le cadre de la 4e journée de l'AFC Champions League Elite, le club ouzbek de Neftchi Fergana a disputé un match à l'extérieur à Oman contre la célèbre équipe iranienne de Tractor. La rencontre, disputée jusqu'aux dernières secondes, s'est soldée par un match nul dramatique de 2-2.
Alors que les joueurs de Fergana étaient très proches de la victoire face à un adversaire réduit à 10 en seconde période, un but encaissé à la 9e minute du temps additionnel a privé Neftchi de 3 points précieux.
Chronique du match : Expulsion, remplacements et un dénouement terrifiant après la 90e minute
Bien que la première mi-temps ait été prudente, les supporters ont assisté à un véritable thriller lors des 45 dernières minutes :
But rapide de Perica (55e minute) : Entré en jeu à la 54e minute, l'attaquant Stipe Perica a marqué une minute plus tard, donnant l'avantage à Neftchi — 0:1 ;
L'expulsion de Tractor (62e minute) : Le défenseur du club iranien, Farshad Faraji, a été expulsé pour une faute grossière, mettant Tractor dans une situation difficile ;
La réponse de Strkal (82e minute) : Malgré l'infériorité numérique, les hôtes ont intensifié leurs attaques et ont égalisé à la 82e minute grâce à une frappe précise de Tomislav Strkal — 1:1 ;
Le but de la victoire par Jovovic (90+4e minute) : Dans les derniers instants du temps additionnel, un autre légionnaire entré en jeu, Vladimir Jovovic, a trouvé le chemin des filets, offrant le but de la victoire au club de Fergana — 1:2 ;
Le choc de la 90+9e minute : Juste avant le coup de sifflet final, à la 90+9e minute, Masoud Zayerkazemayn a égalisé à nouveau, scellant le sort du match — 2:2.
Situation au classement
Après avoir obtenu 1 point lors de ce déplacement complexe à Oman, Neftchi porte son total à 4 points et conserve ses chances de qualification pour le tour suivant de l'AFC Champions League Elite.
Feuille de match officielle
AFC Champions League Elite, 4e journée
Tractor (Iran) — Neftchi (Ouzbékistan) 2:2
Buts : Tomislav Strkal 82, Masoud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Perica 55, Vladimir Jovovic 90+4.
Expulsion : Farshad Faraji 62 (Tractor).
Compositions :
Tractor : Parsa Jafari, Shojae Khalilzadeh, Odiljon Hamrobekov, Tibor Halilovic (Masoud Zayerkazemayn, 84), Danial Esmaeilifar (Seyed Mehdi Hosseini, 84), Sadegh Moharrami (Hadi Habibinejad, 61), Mohammad Naderi, Farshad Faraji, Mohammad Daneshgar (Mahdi Hashemnejad, 46), Shahriyar Moghanlou (Tomislav Strkal, 37), Amirhossein Hosseinzadeh.
Neftchi : Botirali Ergashev, Michel Augusto, Bojan Ciger (Khurshid Giyosov, 85), Ibrokhimkhalil Yuldoshev, Asilbek Jumayev (Abrorbek Ismoilov, 46), Nurmuhammad Abduganiyev (Stipe Perica, 54), Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrukh Sayfiyev, Ratino (Vladimir Jovovic, 76), Markus Forss (Jamshid Iskanderov, 46).
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