Al Qadisiya écrase son adversaire 5-1 : doublés de Quiñones et Reijnders
Lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, Al Qadisiya a démontré une fois de plus son impressionnant potentiel offensif. Le club saoudien, en déplacement à Dubaï face à Shabab Al Ahli, a largement dominé son adversaire sur le score de 5-1. Julián Quiñones et Tijjani Reijnders ont été les grands artisans de cette large victoire, inscrivant chacun un doublé.
Quiñones signe un doublé dès la première mi-temps
Le score a été ouvert très rapidement dans cette rencontre. Julián Quiñones a donné l'avantage à Al Qadisiya dès la 3e minute. Dix minutes plus tard, à la 13e minute, l'attaquant mexicain a de nouveau trouvé le chemin des filets, s'offrant un doublé.
Les équipes ont rejoint les vestiaires sur le score de 2-0. En seconde période, les Saoudiens ont accentué leur domination.
Reijnders marque également deux buts
À la 61e minute, Tijjani Reijnders a porté le score à 3-0. Cependant, les hôtes ont réduit l'écart à la 71e minute grâce à Mateusão.
Ce but de Shabab Al Ahli n'a pas réussi à relancer le suspense. À la 77e minute, Reijnders a de nouveau marqué, inscrivant son deuxième but personnel. À la 86e minute, Salem a scellé le score final à 5-1.
Ainsi, les doublés de Quiñones et Reijnders, accompagnés d'un but de Salem, ont offert une victoire éclatante à l'extérieur pour Al Qadisiya.
Al Qadisiya grimpe à la deuxième place
Grâce à cette victoire, Al Qadisiya porte son total à 11 points et se hisse à la deuxième place du classement. L'équipe reste invaincue après cinq journées.
Shabab Al Ahli reste à la cinquième place avec 9 points. Cette défaite à Dubaï est non seulement un revers cinglant, mais aussi une occasion manquée de progresser au classement.
Détails du match
Ligue des champions de l'AFC Élite. 5e journée
Shabab Al Ahli — Al Qadisiya — 1:5
Buts: Mateusão, 71 — Julián Quiñones, 3, 13; Tijjani Reijnders, 61, 77; Salem, 86.
Composition d'Al Qadisiya : Casteels, Al-Shahrani, Nacho Fernández, Álvarez, Al-Shamat, Reijnders, Weigl, Al-Juwayr, Sani, Sangaré, Quiñones.
Remplaçants entrés en jeu : Al-Ammar (65), Salem (75), Al-Qahtani (90+1).
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