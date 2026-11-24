Le score a été ouvert très rapidement dans cette rencontre. Julián Quiñones a donné l'avantage à Al Qadisiya dès la 3e minute. Dix minutes plus tard, à la 13e minute, l'attaquant mexicain a de nouveau trouvé le chemin des filets, s'offrant un doublé.

Lors de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, Al Qadisiya a démontré une fois de plus son impressionnant potentiel offensif. Le club saoudien, en déplacement à Dubaï face à Shabab Al Ahli, a largement dominé son adversaire sur le score de 5-1. Julián Quiñones et Tijjani Reijnders ont été les grands artisans de cette large victoire, inscrivant chacun un doublé.

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Les équipes ont rejoint les vestiaires sur le score de 2-0. En seconde période, les Saoudiens ont accentué leur domination.

Reijnders marque également deux buts

À la 61e minute, Tijjani Reijnders a porté le score à 3-0. Cependant, les hôtes ont réduit l'écart à la 71e minute grâce à Mateusão.

Ce but de Shabab Al Ahli n'a pas réussi à relancer le suspense. À la 77e minute, Reijnders a de nouveau marqué, inscrivant son deuxième but personnel. À la 86e minute, Salem a scellé le score final à 5-1.

Ainsi, les doublés de Quiñones et Reijnders, accompagnés d'un but de Salem, ont offert une victoire éclatante à l'extérieur pour Al Qadisiya.

Al Qadisiya grimpe à la deuxième place

Grâce à cette victoire, Al Qadisiya porte son total à 11 points et se hisse à la deuxième place du classement. L'équipe reste invaincue après cinq journées.