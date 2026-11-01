L'entraîneur de Neftchi révèle des absences majeures et ses plans contre Tractor

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le club de Ferghana, Neftchi, représentant l'Ouzbékistan, affrontera l'équipe iranienne renommée et expérimentée de Tractor sur le sol omanais.

Avant ce choc crucial, l'entraîneur des joueurs de Ferghana, Islom Ismoilov et le milieu de terrain vedette de l'équipe, Jamshid Iskanderov, ont participé à la conférence de presse officielle, où ils ont parlé ouvertement du processus de préparation, des lourdes absences dans l'effectif et des objectifs visés pour ce match.

Aliboyev et Koffi absents : Islom Ismoilov évoque les pertes

L'entraîneur de Neftchi a confirmé que plusieurs joueurs de l'équipe première ne pourraient pas aider l'équipe lors de cette rencontre :

Problèmes d'effectif sérieux : Le milieu de terrain expérimenté Ikrom Aliboyev, l'attaquant étranger Koffi et plusieurs autres joueurs manqueront le match de demain ;

Le facteur de deux équipes équivalentes : L'entraîneur a souligné que ces absences ne poseraient pas de problème à l'équipe : « Chaque joueur est important, mais nous disposons de deux équipes de force égale. Nous avons des gars capables de les remplacer sans difficulté ».

Le combat contre Tractor et le niveau du football iranien

Concernant les points forts de l'adversaire et la stratégie de jeu, l'entraîneur a exprimé les opinions suivantes :

Joueurs de l'équipe nationale : « L'effectif de Tractor est composé de membres de l'équipe nationale iranienne et de joueurs étrangers de haut niveau. Il n'y a pas d'adversaire facile en Ligue des champions Élite de l'AFC » ;

Le désir de dominer dans tous les secteurs : « Neftchi ne craint pas le nom de l'adversaire et fera tout son possible pour dominer chaque centimètre du terrain et obtenir le résultat souhaité ».

Jamshid Iskanderov : « L'équipe est prête » et le facteur des supporters

Le milieu de terrain Jamshid Iskanderov a indiqué que le moral au sein du camp des joueurs est à un niveau élevé :