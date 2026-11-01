L'entraîneur de Neftchi révèle des absences majeures et ses plans contre Tractor

·1·Sport
L'entraîneur de Neftchi révèle des absences majeures et ses plans contre Tractor

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le club de Ferghana, Neftchi, représentant l'Ouzbékistan, affrontera l'équipe iranienne renommée et expérimentée de Tractor sur le sol omanais.

Avant ce choc crucial, l'entraîneur des joueurs de Ferghana, Islom Ismoilov et le milieu de terrain vedette de l'équipe, Jamshid Iskanderov, ont participé à la conférence de presse officielle, où ils ont parlé ouvertement du processus de préparation, des lourdes absences dans l'effectif et des objectifs visés pour ce match.

Aliboyev et Koffi absents : Islom Ismoilov évoque les pertes

L'entraîneur de Neftchi a confirmé que plusieurs joueurs de l'équipe première ne pourraient pas aider l'équipe lors de cette rencontre :

  • Problèmes d'effectif sérieux : Le milieu de terrain expérimenté Ikrom Aliboyev, l'attaquant étranger Koffi et plusieurs autres joueurs manqueront le match de demain ;

  • Le facteur de deux équipes équivalentes : L'entraîneur a souligné que ces absences ne poseraient pas de problème à l'équipe : « Chaque joueur est important, mais nous disposons de deux équipes de force égale. Nous avons des gars capables de les remplacer sans difficulté ».

Le combat contre Tractor et le niveau du football iranien

Concernant les points forts de l'adversaire et la stratégie de jeu, l'entraîneur a exprimé les opinions suivantes :

  • Joueurs de l'équipe nationale : « L'effectif de Tractor est composé de membres de l'équipe nationale iranienne et de joueurs étrangers de haut niveau. Il n'y a pas d'adversaire facile en Ligue des champions Élite de l'AFC » ;

  • Le désir de dominer dans tous les secteurs : « Neftchi ne craint pas le nom de l'adversaire et fera tout son possible pour dominer chaque centimètre du terrain et obtenir le résultat souhaité ».

Jamshid Iskanderov : « L'équipe est prête » et le facteur des supporters

Le milieu de terrain Jamshid Iskanderov a indiqué que le moral au sein du camp des joueurs est à un niveau élevé :

  • Un esprit combatif élevé : « Nous sommes arrivés à Oman avec un très bon état d'esprit. Les supporters verront un football vraiment intense et intéressant contre Tractor. Notre équipe est prête à 100 % pour le match » ;

  • Le soutien des fans de Ferghana à Oman : Islom Ismoilov a exprimé sa gratitude envers les supporters qui viendront au stade pour soutenir l'équipe et envers la direction du club pour avoir créé les conditions nécessaires : « Bien qu'aucune arène ne puisse remplacer notre cher stade Istiqlol, nous nous efforcerons de nous sentir comme à la maison ici aussi ».

NeftchiLigue des champions Élite de l'AFCTractorIslom IsmoilovFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Neftchi ouvre le score sur penalty, mais Al-Ittihad arrache la victoire en fin de matchNeftchi ouvre le score sur penalty, mais Al-Ittihad arrache la victoire en fin de match26 octobre 21:013e journée de l'AFC Champions League Elite : quand et où se jouent les matchs des clubs ouzbeks3e journée de l'AFC Champions League Elite : quand et où se jouent les matchs des clubs ouzbeks26 octobre 15:26Neftchi battu par Al-Nassr lors de la 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFCNeftchi battu par Al-Nassr lors de la 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC13 octobre 06:47Que a dit Islom Ismoilov après la victoire contre Pakhtakor ?Que a dit Islom Ismoilov après la victoire contre Pakhtakor ?24 octobre 06:493e journée de l'ACL Elite : L'équipe de Masharipov et Ashurmatov battue par un club des EAU3e journée de l'ACL Elite : L'équipe de Masharipov et Ashurmatov battue par un club des EAU28 octobre 07:10Paxtakor chute au classement après une défaite contre l'outsider Air ForcePaxtakor chute au classement après une défaite contre l'outsider Air Force27 octobre 08:08
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis