De 0:2 à 2:2 : comment le Neftchi a arraché le nul face à Al Hilal
Lors de la 5e journée de l'AFC Champions League Elite, le club de Neftchi de Fergana a accueilli l'équipe saoudienned' Al Hilal sur son terrain. Dans un match intense et riche en buts au stade Istiqlol, un match nul disputé de 2:2 a été enregistré.
En première mi-temps, les visiteurs ont pris l'avantage : à la 21e minute, Ollie Watkins a ouvert le score, puis à la 28e minute, Gabriel Martinelli a creusé l'écart. Cependant, les joueurs de Islom Ismoilov ont considérablement augmenté le rythme en seconde période pour renverser la situation.
Le retour en seconde période et la situation au classement
Après la pause, à la 49e minute, Abror Ismoilov a réduit le score d'une frappe précise. À la 70e minute, le joueur adverse Akchichek a marqué contre son camp, permettant au Neftchi d'égaliser — 2:2.
Suite à ce résultat, le Neftchi porte son total à 5 points et occupe la 9e place au classement. Le club de Riyad, Al Hilal, se situe à la 2e place avec 10 points .
Statistiques
Neftchi
Al Hilal
Score final
2
2
Buts
Abror Ismoilov (49'), Akchichek (70' c.s.c.)
Ollie Watkins (21'), Gabriel Martinelli (28')
Points et classement
5 points (9e place)
10 points (2e place)
Date et stade
23 novembre, Fergana, Istiqlol
23 novembre, Fergana, Istiqlol
Feuille de match et compositions
ACL Elite. 5e journée : Neftchi — Al Hilal 2:2
23 novembre, Fergana, Istiqlol
Buts : Abror Ismoilov (49), Akchichek (70 c.s.c.) — Ollie Watkins (21), Gabriel Martinelli (28).
Neftchi : Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse (Kouao, 67), Jamshid Iskanderov (Vladimir Yovovich, 67), Abror Ismoilov (Ratinio, 67), Alisher Odilov (Xurshid G‘iyosov, 81), Markus Forss (Zoran Marushich, 81).
Al Hilal : Bounou, Akchichek, Lajami (Tambakti, 78), Koulibaly, Hernandez (Al Harbi, 70), Neves, Milinković-Savić, Kanno (Al Dawsari, 70), Martinelli, Summerville, Watkins.
Selon vous, quel impact ce match nul face à Al Hilal aura-t-il sur les ambitions du Neftchi pour la suite de l'ACL Elite ? Donnez votre avis en commentaires !
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