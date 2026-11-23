Lors de la 5e journée de l'AFC Champions League Elite, le club de Neftchi de Fergana a accueilli l'équipe saoudienned' Al Hilal sur son terrain. Dans un match intense et riche en buts au stade Istiqlol, un match nul disputé de 2:2 a été enregistré.

En première mi-temps, les visiteurs ont pris l'avantage : à la 21e minute, Ollie Watkins a ouvert le score, puis à la 28e minute, Gabriel Martinelli a creusé l'écart. Cependant, les joueurs de Islom Ismoilov ont considérablement augmenté le rythme en seconde période pour renverser la situation.

Le retour en seconde période et la situation au classement

Après la pause, à la 49e minute, Abror Ismoilov a réduit le score d'une frappe précise. À la 70e minute, le joueur adverse Akchichek a marqué contre son camp, permettant au Neftchi d'égaliser — 2:2.