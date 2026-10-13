Dans le cadre de la 2e journée de la zone Ouest de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le champion d'Ouzbékistan, le club de Neftchi a affronté l'Arabie saoudite au stade Al-Awwal Park de Riyad contre l'équipe étoilée d' Al-Nassr. Dans un match intense, les hôtes se sont imposés 3-1.

La rencontre a été marquée par le nouveau jalon historique de Cristiano Ronaldo et la résistance acharnée des joueurs de Ferghana en seconde période.

981e but de Ronaldo et pression initiale

Le club saoudien a cherché à prendre l'initiative dès le début :

Ouverture du score : À la 33e minute, le milieu de terrain brésilien d'Al-Nassr, Angelo, a donné l'avantage aux locaux ;

Le résultat historique de Ronaldo : À la 42e minute, Cristiano Ronaldo a trompé le gardien adverse pour porter le score à 2-0 — il s'agit du 981e but de la carrière officielle de la star portugaise.

Réduction du score de Neftchi et expulsion

Les changements effectués par le staff technique de Ferghana en seconde période ont rapidement porté leurs fruits :

Le but d'espoir d'Alisher Odilov : Entré en jeu au début de la seconde mi-temps, Alisher Odilov a marqué à la 51e minute face à Bento, réduisant le score (2-1) ;

Carton rouge et infériorité numérique : Alors que Neftchi accentuait la pression, Ikrom Aliboyev a été directement expulsé à la 65e minute, laissant son équipe à 10 ;

Un but contre son camp scelle le sort : À la 78e minute, un but contre son camp malheureux d'Anvar Gafurov a définitivement scellé le match — score final 3-1.

Classement

Après cette rencontre, les deux équipes comptent 3 points chacune :

Neftchi : Reste à la 7e place selon la différence de buts ;

Al-Nassr : Remporte sa première victoire et grimpe à la 8e place avec 3 points.

Bien que le champion d'Ouzbékistan ait montré un visage courageux face à l'un des meilleurs clubs du continent, l'expulsion et les erreurs ont conduit à la défaite.