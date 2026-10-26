3e journée de l'AFC Champions League Elite : quand et où se jouent les matchs des clubs ouzbeks

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3e journée de l'AFC Champions League Elite : quand et où se jouent les matchs des clubs ouzbeks

Aujourd'hui, le 26 octobre, débute la 3e journée de la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Asie, l'AFC Champions League Elite. Ce tour représente un défi majeur pour les clubs ouzbeks, avec le champion en titre, le club de Ferghana, Neftchi qui accueillera sur son terrain l'équipe étoilée d'Arabie saoudite, Al-Ittihad pour une confrontation de haut vol.

Le club de la capitale, Pakhtakor se rendra quant à lui en Irak ce soir pour affronter à Bagdad l'équipe locale, Air Force Club (Al-Quwa Al-Jawiya).

Le choc de Ferghana et le déplacement à Bagdad

Les deux rencontres revêtent une importance stratégique pour le classement du groupe et les chances de qualification pour les phases finales :

  • Neftchi — Al-Ittihad (Ferghana) : Après avoir récolté 3 points lors des deux premières journées, le club de Ferghana affrontera le super-club saoudien devant ses supporters. Le coup d'envoi sera donné à 18h45, heure locale ;

  • Air Force Club — Pakhtakor (Bagdad) : Avec 2 points au compteur après deux matchs nuls, les « Lions » tenteront de décrocher une victoire cruciale au stade Madina de Bagdad. Le match débutera à 23h15, heure de Tachkent ;

  • Situation au classement : Chaque point est précieux dans cette phase initiale du tournoi, et les résultats de cette journée pourraient déterminer la progression des clubs ouzbeks vers le tour suivant.

AFC Champions League Elite | Calendrier et horaires de la 3e journée

(Les heures de début des rencontres sont indiquées à l'heure de Tachkent )

Match

Heure

Stade

Ville

Points actuels

Neftchi — Al-Ittihad

18:45

Istiqlol

Ferghana, Ouzbékistan

Neftchi — 3 points

Air Force Club — Pakhtakor

23:15

Madina

Bagdad, Irak

Pakhtakor — 2 points

AFC Champions League EliteNeftchiPakhtakorAl-IttihadFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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