Lors de la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le Neftchi accueille à Ferghana le club le plus puissant d'Arabie saoudite,Al Hilal. Avant ce match difficile contre un adversaire redoutable, l'entraîneur principal du club de Ferghana, Islom Ismoilov, a évoqué la préparation de l'équipe, son approche tactique et l'état d'esprit des joueurs. Il a souligné que le Neftchi ne craint personne et qu'il entrera sur le terrain uniquement pour gagner. Le match contre l'un des clubs les plus puissants du football asiatique devrait être un test sérieux pour le Neftchi. Cependant, Islom Ismoilov a déclaré qu'il ne laisserait pas le nom de l'adversaire, son effectif ou les compétences individuelles de ses joueurs mettre la pression sur son équipe. « Le Neftchi jouera avec courage et confiance contre Al Hilal » Islom Ismoilov a souligné qu'il faut reconnaître qu'Al Hilal est l'une des meilleures équipes d'Asie. Mais le Neftchi ne participe pas à la Ligue des champions Élite de l'AFC juste pour faire de la figuration. Le club de Ferghana a ses propres objectifs, ses ambitions et ses responsabilités envers ses supporters. « Demain, nous attend un match très complexe. Al Hilal est l'une des meilleures équipes d'Asie. Je ne veux pas m'attarder sur l'effectif de l'adversaire, les compétences individuelles des joueurs ou les succès remportés par l'équipe. Cependant, nous ne sommes pas là juste pour participer. Le Neftchi est une équipe avec des objectifs clairs, un caractère unique et de hautes ambitions », a déclaré l'entraîneur. Il attend de ses joueurs qu'ils fassent preuve de courage lors de la rencontre à venir, qu'ils se battent jusqu'aux dernières minutes et qu'ils rendent heureux les supporters de Ferghana. Ismoilov a affirmé que le potentiel de son équipe est suffisant pour accomplir cette mission et a exprimé sa pleine préparation pour le match. « Jamais de peur » : le Neftchi ne renoncera pas à son style Les journalistes ont interrogé l'entraîneur sur les joueurs expérimentés de l'adversaire et les aspects qui pourraient constituer une menace pour le Neftchi. Ismoilov a répondu que, même face à un adversaire fort, l'équipe conservera son style de jeu.

Selon lui, le Neftchi ne se limitera pas à défendre contre n'importe quelle équipe. Le pressing haut et le football vertical sont parmi les approches tactiques principales des joueurs de Ferghana, et ce style est également prévu pour le match contre Al Hilal. « J'ai déjà parlé de l'adversaire. Al Hilal est une équipe forte et il faut le reconnaître. Cependant, peu importe qui est l'adversaire, nous nous efforçons de ne pas nous limiter à la défense, même contre les grandes équipes, et d'appliquer notre style de pressing haut et de football vertical. Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. L'accent sera mis sur l'exploitation de ces points. Mais ni l'équipe ni moi-même n'aurons jamais peur. Nous abordons toujours l'adversaire avec respect, mais nous entrons sur le terrain avec confiance en nous », a expliqué l'entraîneur principal. Cette déclaration signifie que le Neftchi ne prévoit pas de céder totalement l'initiative à l'adversaire et de rester uniquement en défense lors du prochain match. L'entraîneur considère le style de jeu unique de l'équipe et la confiance des joueurs comme l'un des facteurs clés. La valeur marchande et les noms ne sont pas le facteur décisif sur le terrain La valeur marchande des joueurs d'Al Hilal, le statut du club sur la scène internationale et ses résultats passés sont largement discutés dans les médias. Cependant, Islom Ismoilov a souligné que, dans le football, ces indicateurs ne déterminent pas à l'avance le résultat d'une rencontre. « Sur le terrain, ce ne sont pas la valeur marchande des joueurs, les résultats passés ou le statut du club qui comptent, mais l'équipe elle-même qui se bat, et une fois le match commencé, ces facteurs perdent leur importance. Car le football est un sport collectif.