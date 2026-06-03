Des scientifiques russes et chinois créent un nouvel électrolyte pour batteries à état solide

Des scientifiques de Russie et de Chine ont développé un électrolyte céramique amélioré et une couche protectrice spéciale conçus pour accroître la sécurité, la stabilité et la durée de vie des batteries à état solide. Le projet a impliqué des spécialistes du Centre scientifique Idea, de l'Université d'État Lomonossov de Moscou, de l'Université Xi'an Jiaotong et de l'Université d'État de Doubna. Ixbt.com rapporte .

L'objectif principal de la recherche était d'éliminer l'un des plus grands défis des batteries lithium à état solide prometteuses : la formation de dendrites de lithium pouvant provoquer des courts-circuits. Pour ce faire, les chercheurs ont amélioré la composition de l'électrolyte en mélangeant des poudres céramiques de particules grossières et fines. En conséquence, le matériau est devenu plus dense, plus résistant et plus tolérant aux effets chimiques et électrochimiques.

De plus, une fine interface protectrice bicouche a été créée entre l'électrolyte céramique et l'anode de lithium. Cette couche empêche la dégradation de la céramique et ralentit la croissance des dendrites. Les batteries dotées de la nouvelle couche protectrice ont fonctionné pendant plus de 1 400 heures, soit près du double des modèles non protégés.

Les résultats des tests ont montré qu'après 100 cycles de charge-décharge, les batteries conservaient 95 % de leur capacité initiale, avec une efficacité coulombienne de 99,9 %. Par ailleurs, chauffés à 300 °C, les nouveaux éléments ont conservé leur intégrité, tandis que les échantillons sans couche protectrice se sont désintégrés.

Les scientifiques soulignent que cette technologie est non seulement efficace, mais aussi adaptée à la production à grande échelle. Cela pourrait considérablement accélérer l'application pratique des batteries à état solide dans des appareils réels.